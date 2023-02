L'AFT explique la décision de se séparer de Johan Van Herck,capitaine de Coupe Davis: "Le choix d’un nouveau départ"

"Avant de parler de la décision du comité exécutif, je voudrais souligner, et ce n’est pas un discours pour faire joli, tout le travail réalisé par Johan Van Herck, expliqua Samuel Deflandre, le secrétaire général de l’AFT. Il a amené du professionnalisme et la Belgique, en Coupe Davis, a connu ses plus belles histoires sous ses ordres avec la participation à deux finales en 2015 et 2017. Nous avons analysé les résultats des dernières années ainsi que la situation actuelle. Et on a décidé qu’il fallait donner un nouveau souffle à nos équipes. On se trouvait dans une situation un peu particulière avec Johan qui avait annoncé son retrait du capitanat pour la fin de la saison. Comme fédération responsable, nous avons voulu prendre le choix d’un nouveau départ et la situation est maintenant plus claire."

"Johan était logiquement déçu"

La défaite surprise de notre équipe messieurs en Corée du Sud le week-end dernier, mais peut-être aussi des prestations en dessous des espérances lors des deux dernières années en Billie Jean King Cup et en Coupe Davis, n’ont pas été favorables à Johan Van Herck.

"Il faut avouer que la défaite en Corée du Sud a un peu influencé notre décision, poursuivait Samuel Deflandre. J’étais présent à Séoul et l’équipe est restée très pro même quand le score était de 0-2 en notre faveur. Je n’ai pas vu un relâchement. D’ailleurs je peux vous certifier que l’ambiance au lendemain de notre défaite n’était pas très agréable. Tout le monde était déçu. Et on sait que ce n’est pas Johan qui jouait. Mais voilà… Johan a été le premier informé de notre choix puis les joueurs et les staffs. Johan était logiquement déçu. Nous avions contacté les staffs et les joueurs avant notre décision, non pas pour savoir qui voulait poursuivre avec Johan ou qui voulait stopper, mais bien pour prendre le pouls et avoir une vue générale pour la suite."

La prochaine échéance étant un déplacement au Canada (14 et 15 avril) pour l’équipe de Billie Jean King Cup. Les hommes recevront, eux, en septembre (15-16 ou 16-17) l’Ouzbékistan.

"On cherche un nouveau ou deux nouveaux capitaines, concluait le SG de l’AFT. Des contacts informels ont déjà été pris. On va peaufiner nos recherches et accélérer les discussions. On espère avoir des réponses la semaine prochaine."

Les noms de Steve Darcis et Kirsten Flipkens reviennent régulièrement dans les discussions. Johan Van Herck a, lui, préféré ne pas réagir à chaud.