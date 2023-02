Coupe Davis : à domicile face à l’Ouzbékistan pour la dernière de Van Herck

Celui-ci a été révélé ce jeudi midi à Londres, lors d’un tirage au sort réalisé au siège de la Fédération internationale de tennis (ITF). Nos joueurs recevront l’Ouzbékistan, un concurrent relativement modeste sur papier. Bien sûr, en termes de spectacle sportif, ce n’est sans doute pas la meilleure pioche. Mais vu l’enjeu, à savoir conserver notre place parmi l’élite mondiale, c’est le meilleur tirage possible. D’autant que David Goffin et ses coéquipiers auraient pu tomber sur un pays comme la Grèce de Tsitsipas (ATP 3), le Danemark de Rune (ATP 9) ou la Bulgarie de Dimitrov (ATP 29).

En lieu et place, il faudra en découdre avec Sergey Fomin (ATP 365), Khumoyun Sultanov (ATP 452) ou encore Sanjar Fayziev (ATP 188 en double). “Vu le ranking respectif des joueurs, c’est à notre portée, nous expliquait logiquement Johan Van Herck, le sélectionneur de l’équipe nationale. On est les favoris, c’est certain, mais je pense qu’on a encore vu la semaine passée en Corée que tout peut arriver en Coupe Davis. Ce sera à nous de nous préparer correctement.” Et ainsi éviter une déconvenue inattendue comme celle vécue à Séoul, où les Belges ont perdu leurs trois rencontres du dimanche alors qu’ils menaient encore 0-2 la veille.

Élément important : la Belgique pourra compter sur le soutien de ses supporters. Ce n’est pas un détail. Après 11 rencontres disputées à l’extérieur, le duel face à l’Ouzbékistan aura lieu sur nos terres. Une première depuis le huitième de finale face à la Hongrie en février 2018, soit l’année avant que la Coupe Davis ne change de format. “On en a justement parlé en Corée du Sud. On se disait que ça faisait un moment que l’on n’avait plus évolué chez nous… Zizou (Bergs), Joran (Vliegen) et Sander (Gillé) n’ont jamais joué un match de Coupe Davis en Belgique ! Ce sera un réel plaisir et c’est sûr que ça va nous aider.”

Reste à connaître l’endroit où auront lieu les échanges. En 2018, c’est le Country Hall de Liège qui avait été retenu. En toute cohérence, les matchs devraient donc se tenir en Flandre, entre le 15 et le 17 septembre 2023. “C’est encore un peu tôt et je n’ai pas encore eu d’informations à ce sujet mais je pense que ce sera décidé assez vite, pour que les gens puissent s’organiser et venir nous supporter”, conclut Johan Van Herck.

Le capitaine de l’équipe nationale peut s’attendre à une véritable fête, lui qui quittera son poste dès 2024.

Le tirage au sort de la phase de groupes, que disputera la Corée du Sud en compagnie de quinze autres pays, n’a lui pas encore eu lieu.