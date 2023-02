Carlos Alcaraz à la recherche du temps perdu

Rappelez-vous. Blessé à l’abdomen lors du Masters 1000 de Paris en novembre dernier, le joueur de 19 ans avait été contraint de faire l’impasse sur les ATP Finals de fin de saison. Rebelote en début d’année, suite à une nouvelle blessure survenue à l’entraînement. Cette fois, c’est sa jambe droite qui s’en trouvait meurtrie et l’Australian Open qui lui passait sous le nez.

Conséquences ? Alcaraz n’a pas pu défendre sa place de numéro un mondial à Melbourne, perdue au profit du vainqueur Novak Djokovic, et a dû repousser son début de saison.

Un début de saison désormais proche. Ce jeudi, le droitier a atterri à Buenos Aires où se tiendra l’Open d’Argentine à partir de lundi prochain. Il s’y présente comme favori malgré ses récents déboires, devant ses principaux concurrents que sont Cameron Norrie, Dominic Thiem, Lorenzo Musetti ou encore Diego Schwartzman.

Ce tournoi ATP 250, que le protégé de Juan Carlos Ferrero a rajouté à son calendrier en cours de route, doit constituer un test idéal en vue des échéances plus importantes qui attendent le jeune Murcien : le Rio Open (ATP 500), qu’il a remporté l’an dernier, le Mexican Open (ATP 500) et enfin le Masters d’Indian Wells (ATP 1000).

Falta 1 semana para reencontrarnos 🫶🏻#ArgOpen2023 🏆



Mucho más que tenis. pic.twitter.com/9isST69OUR — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 4, 2023

Mis à l’honneur il y a quelques jours par les autorités de Villena (Alicante), commune où se situe l’académie de son entraîneur, Carlos Alcaraz a expliqué avoir un “grand désir” de concourir à nouveau et être “complètement rétabli”.

Un planning chargé mais de nombreux points à gagner

Ambitieux, le natif d’El Palmar doit aussi l’être au moment d’entamer sa tournée sud-américaine. Avec un agenda bien rempli et les nombreux points qu’il peut glaner en cas de belles performances, Carlos Alcaraz visera une bonne opération au classement.

Les calculs sont simples d’ailleurs : s’il remporte les deux prochaines compétitions sur terre battue, l’Espagnol rejoindra virtuellement Novak Djokovic sur le trône mondial. Virtuellement car, au moment où la semaine du 27 février débutera, Alcaraz sera en lice au Mexique et Djokovic à Dubaï. Deux tournois qui détermineront lequel des deux portera la couronne à Indian Wells (6 au 19 mars).

Du moins, si le Serbe intègre bien le tableau… Inscrit sur la liste des participants, il n’est pour l’heure pas autorisé à entrer sur le territoire des États-Unis. La faute aux règles Covid qui prévoient qu’un voyageur provenant de l’étranger doit être vacciné. Ce qui, aux dernières nouvelles, n’est pas le cas du joueur de 35 ans. En vigueur jusqu’au 10 avril au moins, la mesure devrait aussi empêcher Novak Djokovic de participer au Masters 1000 de Miami (19 mars au 2 avril).

Tommy Haas, le directeur d’Indian Wells, a récemment déclaré qu’il ferait tout son possible pour que le joueur de 35 ans puisse prendre part à la compétition. Il n’y a donc plus qu’à croiser les doigts pour voir Alcaraz et Djokovic ensemble dans le tableau californien au mois de mars. Une situation qui ne s’est produite qu’à quatre reprises jusqu’à présent.