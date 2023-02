Classement ATP: David Goffin 40e, Raphael Collignon (+33) se rapproche du top 200

L'équipe belge a été éliminée 3 à 2 en Corée du Sud et ne disputera pas la phase de groupes en fin d'année. Zizou Bergs (+3) pointe en 112e position et Joris De Loore (+2) est désormais 209e. Seul Kimmer Coppejans recule au classement et est 219e (-4), désormais talonné par Raphael Collignon. Le jeune Liégeois, 21 ans, est signalé en 235e position et fait figure de numéro 5 belge.