Coupe Davis : Sander Gillé et Joran Vliegen n'offrent pas le 3e point qualificatif à la Belgique

Le double composé de Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) n'a pas réussi à offrir le 3e point décisif à la Belgique dans le match de qualification de Coupe Davis qui opposait ce week-end à Séoul la Corée du Sud et la Belgique en salle et sur surface dure.