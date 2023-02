Coupe Davis : David Goffin battu en 3 sets par Soonwoo Kwon; la Belgique et la Corée du Sud dos à dos

Soonwoo Kwon remet ainsi les deux équipes dos à dos (2-2) avant un dernier match décisif.

Après les deux succès belges conquis la veille par Zizou Bergs et David Goffin, les Sud-Coréens s'étaient remis à espérer après la victoire de leur double ce dimanche. Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147) ont en effet battu Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) au bout de deux heures d'un match épique.

Le dernier match entre Zizou Bergs (ATP 155) et Seong Chang Hong (ATP 237) sera décisif. Le vainqueur sera qualifié pour la phase de groupes de la Coupe Davis qui aura lieu du 12 au 17 septembre dans quatre villes encore à déterminer. La phase à élimination directe (Final 4) de la Coupe Davis est elle prévue du 21 au au 26 novembre à Malaga en Espagne. (Belga)