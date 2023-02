Bergs : “On veut tout donner pour la dernière année de Johan”

Parti en Corée du Sud avec une défaite au premier tour du BW Open dans les bagages, Zizou Bergs était soulagé d’avoir quelques jours de repos pour préparer ce tour qualificatif de Coupe Davis programmé ces samedi 4 et dimanche 5 février à Séoul. “Avec tous les différents décalages horaires à digérer, c’est vraiment compliqué pour le corps. C’est une bonne chose d’avoir un peu de temps pour récupérer et se mettre dans le bon état d’esprit”, nous expliquait-il dans la foulée de son élimination au Challenger de Louvain-la-Neuve. “Comme tout le monde, j’ai entendu que c’était la dernière année de Johan, donc j’ai vraiment envie de tout donner avec l’équipe. On est très motivé et confiant pour le week-end.”