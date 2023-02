Joris De Loore en Coupe Davis : “Cette sélection est une belle reconnaissance”

Fort de ce nouveau statut de numéro 3 belge et de ses récentes performances, De Loore a obtenu son ticket pour l’équipe nationale. Ces samedi 4 et dimanche 5 février, la Belgique disputera, à Séoul, une rencontre qualificative pour la phase finale de Coupe Davis face la Corée du Sud. C’est la toute première fois qu’il revient dans le groupe depuis avril 2018 et sa rencontre perdue en quatre sets face à l’Américain John Isner. “Je suis très heureux d’être à nouveau sélectionné. Quand tu ne joues pas pendant une longue période, tu as le sentiment que le public t’oublie un peu. C’est une belle reconnaissance et ça fait du bien après toutes ces années”, nous raconte le natif de Bruges.

Des années où De Loore est passé sur le billard à sept reprises, d’abord pour ses poignets puis sa hanche gauche, en décembre 2020. “Je ne me suis jamais dit que j’allais arrêter le tennis mais c’est clair que ces moments ont été durs à vivre. À chaque fois que je me sentais prêt, il y avait autre chose qui me tombait dessus. Aujourd’hui, ma hanche tire encore parfois après les rencontres mais tous les autres pépins physiques sont derrière moi. J’effectue beaucoup de prévention, avec des séances d’étirements, d’échauffement et de décrassage plus longs qu’auparavant afin de garder mon corps en bonne condition.”

Le top 150 au moins d’ici la fin de saison

Désormais tourné vers l’avenir, le Brugeois se montre ambitieux pour 2023. “Avant tout, j’espère que mon corps va tenir et que je serai épargné par les blessures, sourit-il. En termes de résultats, je voudrais vraiment atteindre le top 150 d’ici la fin de saison, si c’est possible. On verra semaine après semaine mais je vais essayer de me rapprocher un maximum du top 100.”

Avant de viser ces objectifs personnels, De Loore va donc jouer le joker face aux Coréens où il suppléera, on imagine, David Goffin ou Zizou Bergs en cas de souci. “J’ai joué en Corée du Sud l’année dernière (NdlR : au Challenger de Busan où il avait dû abandonner en huitième de finale). Il y avait Hong et Kwoon, leurs joueurs de simple, mais c’était en extérieur. Cette fois, ce sera en intérieur et je ne sais pas s’ils s’entraînent beaucoup en salle. Vu leur petite taille, ce sont des joueurs qui n’excellent pas forcément au service mais qui mettent beaucoup de rythme. Ce ne sera pas facile, Kwoon a notamment gagné le tournoi d’Adélaïde en début de saison.”

Comme le reste de l’équipe, celui qui deviendra papa d’une petite fille en mars espère un bon résultat à Séoul. Histoire de remercier Johan Van Herck pour ses services rendus en tant que capitaine des équipes nationales. Un poste qu’il quittera en 2024. “Johan était mon coach lorsque j’étais à Tennis Vlaanderen (NdlR : la fédération flamande) donc, forcément, j’ai passé pas mal de temps avec lui. Je l’apprécie beaucoup. En Coupe Davis, j’ai notamment joué une finale sous ses ordres. En dehors du terrain, c’est quelqu’un de sensible et de calme, on a une très bonne relation. Sa manière d’encourager et de motiver est l’un de ses points forts. Il a joué au haut niveau et il a donc beaucoup d’expérience. Il a vu énormément de matchs et il sait aussi de quoi il parle. Sur le banc, ce sont des qualités indéniables.”

Interrogé sur la candidature de Steve Darcis au poste de sélectionneur, De Loore se montrait plutôt positif à son sujet. “Lui aussi est un ancien joueur. Je ne sais pas s’il a plus d’expérience que Johan, il a joué dans un autre temps, mais je crois que Steve est tout à fait capable d’endosser ce rôle”, conclut le droitier, du haut de son mètre 91.