Elina Svitolina, médaillée de bronze en 2021, demande l’interdiction aux Jeux olympiques de Paris pour les Russes et Biélorusses

Et ici, l’épouse de Gaël Monfils n’y est pas allée par quatre chemins. Pour elle, les Russes et Biélorusses doivent être bannis des Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. "Les JO sont les plus grands rêves et le privilège ultime pour les athlètes. C’est le plus grand événement pour l’inclusion et la diversité dans le sport. Dans cet esprit, nous devons bannir les athlètes russes et biélorusses en conséquence des actes haineux de leur gouvernement. (...) Comme pour Volodymyr Androshchuk qui a été tristement tué, pourquoi donnerait-on une chance aux athlètes de ces gouvernements qui volent aux autres athlètes leur chance de concourir ?"