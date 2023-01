L’ATP n’a “pas de preuves fiables” contre Zverev, accusé de violences conjugales

Les organisateurs du circuit professionnel masculin avaient lancé une enquête en octobre 2021 sur les allégations de violences physiques et psychologiques formulées par l’ex-compagne de Zverev, des accusations toujours rejetées par le champion olympique de Tokyo.

Les faits se seraient produits durant le Masters 1000 de Shanghaï en 2019. D’autres faits se seraient produits à Monaco, New York et Genève.

Une large enquête a été menée pendant quinze mois par un enquêteur indépendant : la société Lake Forest Group (LFG). Plus d’une vingtaine de personnes ont été interrogées. Du matériel a aussi été extrait de différents appareils électroniques.

L’ATP conclut : “En raison du manque de preuves fiables et de rapports de témoins oculaires, en plus des déclarations contradictoires de Sharypova, Zverev et d’autres personnes interrogées, l’enquête n’a pas été en mesure d’étayer les allégations d’abus, ni de déterminer que des violations des règles de l’ATP relatives aux infractions sur site ou aux infractions majeures des joueurs ont eu lieu. En conséquence, aucune action disciplinaire contre Zverev ne sera prise par l’ATP.”