Aryna Sabalenka retrouve la 2e place, Elise Mertens conserve son 32e rang à la WTA

Elise Mertens, éliminée en seizièmes de finale par Sabalenka, a conservé sa 32e place mondiale et son statut de N.1 belge. Les autres Belges du Top 100 ont toutes reculé. Alison Van Uytvanck est 76e (-8), Maryna Zanevska 93e (-13) et Ysaline Bonaventure 97e (-7). Lauréate de l’ITF W60 de Sunderland, Greet Minnen a gagné 39 places et réintégré le top 200 en 184e position.