Une nouvelle édition du BW Open la saison prochaine ? “On ne peut pas ne pas y aller en 2024”

Et de poursuivre avec l’effet David Goffin, comme il l’avait déjà évoqué en pointant lors de la cérémonie de clôture que le numéro un belge avait “sauvé le tournoi”. “Quelques semaines avant l’événement, nous étions encore en gros déficit budgétaire. On est resté des semaines avec une billetterie bloquée à 74 places vendues. Je peux vous dire qu’il y a eu quelques nuits blanches.”

Au final, le BW Open a affiché complet chaque soir, du mercredi au dimanche. “Le rapport oral de l’ATP a été dithyrambique concernant l’organisation, même s’il subsiste un point noir relatif à la différence de surface entre les courts du tournoi et ceux d’entraînement, à l’Académie de Justine Henin.”

Toujours selon Vincent Stavaux, les joueurs étaient eux-mêmes surpris de voir autant de public au bord des terrains pour un tournoi Challenger. “Personne n’avait vu autant de monde assister à des matchs du premier tour des qualifications.”

Sur le plan comptable, le BW Open devrait bien s’en sortir. “C’est un peu tôt mais on sera légèrement au-dessus ou légèrement en dessous (NdlR : de l’équilibre), ce qui n’est rien de catastrophique. C’est même exceptionnel pour une première année, racontait l’autre codirecteur, Christophe Dister. On ne peut pas ne pas y aller en 2024, on a eu tellement de retours positifs. Il faut maintenant installer l’événement dans la durée.”

Pour grandir, le BW Open envisage-t-il de déménager ? “C’est le BW Open, il se joue donc en Brabant wallon, soulignait encore Christophe Dister. Mais il n’y a pas mille endroits. À Louvain-la-Neuve, on a parlé de la piste d’athlétisme. Mais comme le tournoi se joue en hiver, c’est la période où l’infrastructure est la plus utilisée. Il faudrait donc trouver un accord avec la Ligue francophone d’athlétisme.”