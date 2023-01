BW Open - David Goffin: "Sentimentalement, cela fait deux fois plus plaisir de gagner en Belgique"

David Goffin n'est pas rentré d'Australie en vain cette semaine, avant de repartir lundi en direction de la Corée du Sud pour y disputer la rencontre de qualification de Coupe Davis le week-end prochain. Dimanche, il s'est offert le premier titre du BW Open, le nouveau Challenger 125 de tennis organisé à Louvain-la-Neuve et doté de 145.000 dollars Il a gagné son cinquième match consécutif au centre sportif de Blocry et joué le plus convaincant en finale. Il a dominé le Suédois Mikael Ymer 6-4 et 6-1. Cette victoire lui a rapporté, outre 19.650 euros, 125 points au classement ATP, de quoi passer de la 50e à la 41e place mondiale ce lundi.