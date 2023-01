Revivez la balle de match spectaculaire de la finale du double messieurs à l’Open d’Australie (vidéo)

Les Australiens Rinky Hijikata (ATP 277 en double) et Jason Kubler (ATP 163 en double) affrontaient le Monégasque Hugo Nys (ATP 40 en double) et le Polonais Jan Zielinski (ATP 36 en double) en finale de l’Open d’Australie de tennis. Les premiers, bénéficiaires d’une invitation, ont remporté le match 6-4, 7-6 (7/4) en 1 heure et 23 minutes.

Et la balle de match est un régal pour les amateurs de tennis.