BW Open: David Goffin écarte le Belge Gauthier Onclin et file en finale

Goffin, 32 ans, s'est imposé face à Onclin, 21 ans en deux manches: 7-6 (7/3), 6-2 après 1h.46 de jeu.

S'il s'agissait d'un premier match officiel entre les deux hommes, les deux joueurs se connaissent bien et s'entraînent ensemble à l'occasion et ont encore mangé ensemble avant la rencontre. Onclin, dont le retour est un point fort, peut avoir des regrets de ne pas être parvenu à convertir une des quatre balles de break obtenues dans le premier jeu. En revanche, il est superbement entré dans le match. Malgré son 11e match en 11 jours, il a fait jeu égal avec son glorieux aîné jusqu'à 6-6, ne concédant pas la moindre balle de break et prenant l'initiative dès que possible, notamment au filet. A aucun moment, il n'est apparu que 288 places mondiales séparaient les deux joueurs. Dans le jeu décisif, l'expérience de l'ancien N.7 mondial finit par payer, bien aidée par une double-faute d'Onclin. Goffin se retrouvait du coup devant à 4/3 avec deux services à suivre et concluait 7/3 après 1h01 de jeu.

Il en fallait plus que la perte du premier set pour abattre Onclin. D'autant que Goffin n'était pas très performant au service. Le Bessengeois lâchait tous ses coups. La première tête de série du tournoi se créait néanmoins sa première balle de break (après 1h16 de jeu) et ne la laissait pas échapper pour mener 2-1 service à suivre. Onclin s'accrocha, eut une balle de 2-2, mais se retrouva mené 3-1 puis 4-1 après la perte d'un autre jeu de service. David Goffin ne laissait plus rien passer, si ce n'est six balles de match à 5-1, avant de conclure cette très belle demi-finale à la 8e balle de match.

Onclin va gagner 74 places à l'ATP

Goffin se mesurera à Mikael Ymer, 69e mondial, qui avait dû disputer les qualifications après s'être inscrit trop tard pour figurer dans le tableau final. Le Suédois d'origine éthiopienne a battu le Turc Altug Celikbilek (ATP 238), lucky loser des qualifications, 6-4 et 6-4 en 1h37 dans la première demi-finale. Il s'agira d'une première rencontre entre les deux hommes.

Âgé de 24 ans, le cadet de la famille (son frère Elias, 26 ans, 124e mondial, a été battu au 2e tour du BW Open par Celikbilek) compte 4 titres Challengers à son palmarès mais le dernier remonte à 2019. Il a disputé une finale ATP, perdue à Winston-Salem en 2021. Il y avait battu à l'époque en demi-finales l'Espagnol Carlos Alcaraz, l'actuel N.1, alors âgé de 17 ans.

Onclin, qui n'a atteint que son deuxième tableau final en carrière dans un Challenger cette semaine, repart avec une première demi-finale et un gain de 74 places au classement mondial. Il sera 264e à l'ATP lundi.