“On insiste beaucoup sur l’échauffement musculaire le matin. Durant une heure, au réveil, on active tous ses muscles puis on évolue vers quelque chose de plus dynamique afin qu’il soit prêt pour son entraînement de la journée. Évidemment, celui-ci est beaucoup moins long que d’habitude et orienté exclusivement tennis. C’est difficile de lui mettre une autre charge. Et je ne vous cache pas que c’est de plus en plus dur au fil des jours”, sourit son préparateur physique Alexandre Blairvacq.

Son équipe, qui compte Steve Darcis, met l’accent sur la communication. “On lui parle beaucoup, on essaye de le rassurer sur son état physique. Et, surtout, on est à son écoute. Par ailleurs, on anticipe au maximum son planning quotidien De cette manière, il peut prendre son temps entre les trajets notamment, il a l’esprit libre quand il n’est pas sur le terrain.”

Autre aspect indispensable : la récupération. “Tous les jours, il a droit à une séance de kinésithérapie pendant une heure. C’est plus long que ce qu’il a connu jusqu’ici. On lui laisse également des temps de sieste. Ce vendredi, par exemple, l’échauffement musculaire du matin a eu lieu à 11 h 30, on l’a laissé se reposer un maximum”, poursuit celui qui est aussi le préparateur physique au sein du Team Pro de l’AFT.

L’adrénaline liée à cette semaine complètement dingue peut-elle lui apporter quelques pourcents supplémentaires sur le court ? “Sans doute. Le soutien du public peut le transcender physiquement et mentalement. Mais toute l’effervescence peut aussi avoir l’effet inverse. Après ses rencontres, il est beaucoup plus sollicité. Il y a la conférence de presse d’après-match, à laquelle il n’est pas habitué, toutes les sollicitations qu’il reçoit sur son GSM aussi. C’est aussi notre rôle, de le garder les pieds sur terre. Steve, qui a l’expérience de joueur, est là pour l’aiguiller.”

Engagé la semaine prochaine à Koblenz (Allemagne), le Liégeois devait disputer les qualifications de ce Challenger 80 dès lundi. Il est toutefois peu probable qu’il soit du voyage, lors duquel il aurait dû accompagner Raphaël Collignon, éliminé au premier tour du BW Open mercredi. “Je ne sais pas s’il s’est déjà retiré officiellement mais je pense que c’est assez clair pour lui. Cela lui permet aussi de se concentrer sur le BW Open. Dans la foulée, il effectuera plutôt une semaine d’entraînement avant de repartir en compétition.”