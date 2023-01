BW Open: Michael Geerts éliminé en quarts de finale du double

Ils ont été dominés en deux sets 6-3 et 6-4 et 1h10 de jeu par le duo formé du Jamaïcain (ex-Allemand) Dustin Brown (ATP 113) et de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 550). Celui-ci avait été éliminé dans l'après-midi en quarts de finale du simple par David Goffin.