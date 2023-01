"Ce fut un peu dur de me mettre en route", a reconnu le N.1 belge en conférence de presse. "Ces trois, quatre derniers jours, avec les entraînements, les deux matchs terminés tard (et le décalage horaire avec l'Australie, NDLR), j'ai eu un peu plus dur aujourd'hui. Une fois que c'était en route, j'ai commencé à mieux me sentir et après j'ai mieux utilisé sa frappe de balle, je l'ai beaucoup mieux fait bouger et j'ai beaucoup mieux retourné tout en continuant à bien servir. J'ai senti que je lui avais mis la tête sous l'eau et je l'ai maintenue jusqu'au bout. Dans l'ensemble le niveau était bon."

Interrogé sur son prochain adversaire, ce sera le Liégeois Gauthier Onclin (ATP 338) ou Kaichi Uchida (ATP 198), David Goffin a reconnu ne pas connaître du tout le Japonais. "Je pense que c'est un joueur qui a bien progressé depuis un an. Dans un style assez classique asiatique. C'est-à-dire qu'il a de bonnes jambes, prend la balle tôt, frappe bien des deux côtés et il joue en cadence. Cela va être des rallyes, gauche-droite. Il faudra tenir physiquement mieux qu'aujourd'hui."

Avec cette qualification pour les demi-finales, il ne pourra accompagner les autres membres de l'équipe belge de Coupe Davis qui s'envoleront samedi pour la Corée du Sud. "C'était le but", sourit David Goffin. Le N.1 belge ignore quand il rejoindra l'équipe ni comment il va supporter ce second long voyage en deux semaines. "Je vais probablement partir lundi, mais ce n'est pas moi qui gère la Coupe Davis" a-t-il reconnu tout en soulignant le bien que cela lui fait de jouer des matchs à Louvain-la-Neuve. "C'est de mieux en mieux." "Repartir cela va être difficile, surtout qu'il ne fait pas chaud là-bas. Encore une semaine dure, puis il y aura un peu de repos. Ensuite, on va repartir avec les tournois indoor à Rotterdam et Marseille."