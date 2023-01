Open d'Australie: Elena Rybakina sort Victoria Azarenka et s'offre une seconde finale en Grand Chelem

Jusqu'à cette année, Elena Rybakina, 23 ans, lauréate de Wimbledon l'an passé, n'avait jamais été plus loin que le troisième tour à Melbourne. Tombeuse de la N.1 mondiale Iga Swiatek en 8e de finale, elle tentera de s'offrir un second titre en Grand Chelem face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5, ou la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, opposées dans la seconde demi-finale.