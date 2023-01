Bénéficiaire d'une invitation après son forfait avant son premier tour à l'Open d'Australie la semaine dernière, David Goffin jouera en 8es de finale contre le Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 202), 27 ans.

Il y aura trois Belges au deuxième tour de cette première édition du BW Open avec Joris De Loore et Gauthier Onclin.

Plus tôt dans la journée en effet, Joris De Loore (ATP 219) a conquis son billet pour le 2e tour grâce à une victoire sur Tibo Colson (ATP 671) 6-4, 3-6, 6-2. Le Brugeois, 29 ans, issu des qualifications, aligne un 14e succès en 15 matches depuis le début de l'année et jouera pour sa place en quarts de finale contre l'Autrichien Filip Misolic (ATP 148).

Issu des qualifications, Gauthier Onclin, 21 ans, 338e mondial, a sorti une belle performance mercredi en sortant le Français Hugo Humbert (N.3), 24 ans, 106e joueur du monde, en deux manches 7-5 et 6-1.

Victorieux dimanche du 15.000 dollars à Bressuire en France, le Liégeois jouera au deuxième tour (8es de finale) contre le Letton Ernests Gulbis (ATP 314).

Bénéficiaire d'une invitation pour le tableau final, Raphael Collignon (ATP 262), 21 ans, a lui par contre été éliminé par le Suédois Mikael Ymer, 69e mondial, en trois sets 6-7 (5/7), 6-2 et 6-2.

Zizou Bergs (ATP 130) avait baissé pavillon mardi déjà contre le Croate Borna Gojo, 125e mondial et tête de série N.7, 6-1, 7-6 (8/6).

Goffin satisfait de son entrée en lice à Louvain-la-Neuve

David Goffin n'a pas connu de difficultés à vaincre Kimmer Coppejans au premier tour du BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 sur surface dure doté de 145.000 dollars, mercredi à Louvain-la-Neuve.

Le Liégeois, 50e mondial et tête de série N.1 de cette première édition du rendez-vous dans le Brabant Wallon, s'est imposé 6-2, 6-4 et était plutôt satisfait de sa reprise.

"J'étais plutôt bien, j'avais de bonnes jambes et je m'en sors bien", a confié le numéro 1 belge. "J'ai fait un bon match en menant 6-2, 4-1. Je me tends un peu ensuite, j'aurais pu faire 4-0 ou 5-1, mais je termine bien. Je retiens que j'ai joué un super set et demi. J'ai bien servi. C'est une bonne entame de tournoi et j'ai bien géré la fin de match, c'est ce qui me manquait un peu ces derniers temps."

