Philippe Dehaes, puisque c’est de lui dont on parle, a posé sa candidature pour diriger notre équipe de Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup. Le Brabançon qui coache actuellement Greet Minnen possède une grande expérience du circuit féminin et a déjà prouvé dans le passé toute son expertise. Des joueuses comme Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska verraient d’un bon oeil la nomination de l’ancien entraîneur d’Elise Mertens et de Yanina Wickmayer.

Il faudra voir dans les semaines qui viennent si la fédération va privilégier la piste d’un seul sélectionneur pour les deux équipes nationales ou si la possibilité de s’appuyer sur deux capitaines, un pour les garçons et un pour les filles, est envisageable.

Dans un pays comme la Belgique il faudra aussi voir si deux entraîneurs francophones recevront l’aval des hautes autorités du tennis noir-jaune-rouge pour diriger nos équipes de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup.