Open d'Australie: Aryna Sabalenka rejoint Magda Linette en demies, Elise Mertens éliminée en quarts du double

Sabalenka, 24 ans, a battu en quarts la Croate Donna Vekic (64e) 6-3, 6-2 et rejoint pour la première fois le dernier carré du Majeur australien. Elle a déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale.