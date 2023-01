Le président de l’Association francophone de tennis (AFT) relevait “qu’on a souvent l’impression que la discipline se porte mal par rapport à la période Kim-Justine. Mais ce n’est pas le cas. Les affiliations sont en hausse et il y a de plus en plus d’inscrits dans les tournois.”

Des propos appuyés par les chiffres de Samuel Deflandre, le secrétaire de l’AFT. De 2019 à 2022, le nombre d’affiliés est passé de 81 663 à 83 845 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un total qui atteint 240 000 pour toute la Belgique, soit le deuxième sport en termes d’adhérents derrière le football. Situation similaire au niveau des participations aux compétitions organisées par les 322 clubs de l’AFT, où l’on constate une hausse de 36 % depuis 2019 (122 085 inscriptions pour 165 625 en 2022).

Derrière ces données positives se cache une politique sportive divisée en deux axes : le tennis pour tous et les élites, “où l’objectif est de faire monter des joueurs et joueuses dans le top 100 le plus rapidement possible”, souligne Olivier Davin, directeur sportif de l’AFT. Pour ces élites, la base de la pyramide débute par la détection puis par l’accompagnement des jeunes talents (jusqu’à 22 ans) avant de terminer par les cellules d’aide autonomes. “David Goffin est l’exemple parfait. Il est passé par toutes les cases.”

Des jeunes frappent à la porte

"Le BW Open constitue une opportunité pour tous nos bons joueurs belges soulignait Steve Darcis, responsable des plus de 18 ans via la Team Pro de l’AFT. Ceux-ci peuvent se frotter à des adversaires de haut niveau qu’ils n’auraient pas rencontrés dans des compétitions où leur classement ne leur permet pas d’aller.”

Et Steve Darcis de louer les prestations des membres de l’AFT : David Goffin (ATP 50), Maryna Zanevska (WTA 80) et Ysaline Bonaventure (WTA 90) évidemment. Mais aussi Marie Benoît (WTA 238 au minimum lundi prochain) et Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double). D’autres frappent à la porte, à l’image des jeunes Raphaël Collignon (ATP 262) et Gauthier Onclin (ATP 338), présents au BW Open et membres du Team Pro, Émilien Demanet (32e junior mondial) ou encore Solen Aerts et Louis Mouffe, tous deux dans le top 100 mondial U14.

“Le bilan de l’AFT, c’est l’équivalent d’une région en France, précise encore Pierre Crevits. Aujourd’hui, alors qu’on a l’impression d’être peut-être un peu moins performants, on a encore deux joueuses dans le top 100 (NdlR : quatre, avec Elise Mertens et Alison Van Uytvanck côté néerlandophone). C’est autant, pas seulement qu’une région de France mais que l’ensemble de la France ! C’est autant que l’Angleterre ou que l’Australie. On a donc l’impression de traverser une période difficile mais nous sommes encore au top mondial. Même dans le tennis féminin, qui n’est pas nécessairement là où l’on performe le mieux pour l’instant. Tous nos bons résultats sont dus à la qualité de notre personnel, à son engagement. Mais aussi à sa capacité, sans cesse d’innover.”

Au rayon des innovations justement, l’AFT a mis sur pied la Team Girls, dirigée par l’expérimenté Philippe Dehaes et composée de dix jeunes francophones. L’AFT Cup est une autre nouveauté. Organisée pour la première fois en 2022, cette compétition a réuni 96 enfants au centre AFT de Mons. Un formidable outil pour la détection. De quoi révéler dans quelques années une Justine Henin ou un David Goffin ?