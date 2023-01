Open d’Australie, les résultats de la nuit : Mertens et Van Uytvanck avancent en double, la N.1 mondiale Iga Swiatek éliminée en simple

Pour une place en quart de finale, le duo belgo-australien affrontera la paire composée de la Suissesse Viktorija Golubic et la Roumaine Monica Niculescu qui ont éliminé Greet Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, au deuxième tour.

En simple, Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.26, a été éliminée au troisième tour samedi après sa défaite 6-2, 6-3 face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5.

Associée à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, Alison Van Uytvanck, une autre Belge, s’est imposée en trois sets (6-4 ; 4-6 ; 6-2) face au duo composé de la Kazakhe Anna Danilina et l’Indienne Sania Mirza. La rencontre a duré deux heures et deux minutes.

En huitièmes de finale, la paire belgo-ukrainienne affrontera les gagnantes du match entre la paire tête de série N.11 composée de la Chinoise Zhaoxuan Yang et la Taïwanaise Hao Ching Chan et celle composée de l’Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya.

En simple, Van Uytvanck, 68e mondiale, avait été éliminée au premier tour après sa défaite 7-6 (7/3), 6-2, face à la Tchèque Petra Kvitova, 32 ans, ancienne N.2 mondiale, aujourd’hui 15e au classement WTA.

Autre résultat marquant chez les Belges, Emilien Demanet a été sorti au premier tour du double chez les juniors. Demanet, associé à l’Australien Charlie Camus, s’est incliné en deux sets 6-4, 6-3 contre la paire composée de l’Italien Federico Bondioli et le Slovène Matic Kriznik. La rencontre a duré 1h08.

En simple, le Namurois, 32e mondial chez les juniors, a été éliminé au premier tour samedi après sa défaite en trois sets 2-6, 6-3, 6-4 contre le Chinois Zhang Tianhui, 104e mondial et issu des qualifications.

Alexander Blockx s’est, lui, qualifié pour le deuxième tour du double chez les juniors. Associé au Brésilien Joao Fonseca, avec qui il forme la tête de série N.1, Blockx s’est imposé en deux sets (6-3 ; 6-0) face à la paire américaine composée de Kaylan Bigun et Meecah Bigun. La rencontre a duré 45 minutes.

Au deuxième tour, le duo belgo-brésilien affrontera la paire composée du Canadien Keegan Rice et du Sud-Coréen Hoyoung Roh.

En simple, Blockx, 10e mondial chez les juniors et tête de série N.3, s’est qualifié pour le deuxième tour samedi après sa victoire en deux sets 6-0, 6-3 contre l’Italien Federico Bondioli (ITF 51).

Elena Rybakina a éliminée la n.1 mondiale. ©AFP or licensors

Enfin petite sensation en simple dame, la N.1 mondiale Iga Swiatek a été éliminée dès les 8es de finale de l’Open d’Australie par la Kazakhe Elena Rybakina (25e) 6-4, 6-4 en 1h29. La Polonaise, demi-finaliste l’an dernier, a été prise de vitesse par la championne de Wimbledon.

”J’ai très bien servi et très bien joué dans les moments importants. C’est une grande victoire pour moi”, s’est réjouie la Kazakhe d’origine russe, née il y a 23 ans à Moscou.

Elle a réussi 24 coups gagnants (contre 15 pour Swiatek) et remporté quatre balles de break sur les six jouées sur le service de son adversaire quand cette dernière n’a réussi à concrétiser que deux de ses quatre balles de break.

Rybakina, qui n’avait jamais dépassé le troisième tour en trois participations jusque-là au Majeur australien, affrontera au prochain tour l’Américaine Coco Gauff (7e) ou la Lettonne Jelena Ostapenko (17e).

Elle s’est installée d’entrée dans le match en prenant le premier jeu de service de Swiatek pour mener 2-0. Mais la Polonaise a recollé à 2-2. La Kazakhe a alors réussi le break décisif pour mener 4-3 et remporter la manche sur un jeu de service blanc ponctué d’un ace.

La Polonaise a semblé reprendre le dessus dans le second set en se détachant 3-0. Mais elle a perdu sa mise en jeu à deux reprises et permis à Rybakina de servir pour le match à 5-4. La grande Kazakhe (1,83m) a saisi sa chance et enchaîné un ace, le sixième de la partie, et un coup droit gagnant pour boucler la partie.