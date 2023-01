Qui est Linda Fruhvirtová, 17 ans, qualifiée pour les huitièmes de l’Australian Open ?

Ce samedi, pour sa première participation à l’Australian Open, la jeune femme a prouvé une nouvelle fois encore tout le bien que l’on pensait d’elle. En se qualifiant ce samedi pour les huitièmes de finale, au détriment de sa compatriote Marketa Vondrousova (WTA 86), elle est assurée d’atteindre son meilleur classement (au minimum la 53e place) au terme de la compétition. Avant de voir encore plus haut ?

Sans doute, car la native de Prague est ambitieuse. Et n’a jamais eu peur d’afficher ses objectifs. Depuis plusieurs années, elle clame à qui veut l’entendre qu’elle souhaite monter un jour sur le trône mondial et remporter des titres de Grand Chelem. Patrick Mouratoglou, qui l’a repérée et accueillie dans son académie en 2017, est persuadé que la joueuse en a les capacités. “Beaucoup disent qu’ils veulent devenir numéro 1 mondial, mais seuls certains d’entre eux y croient au fond d’eux. Linda en fait partie. Elle gagne parce qu’elle ne fait qu’intervenir et frapper, frapper, frapper jusqu’à ce que vous craquiez. C’est une compétitrice et une battante incroyable. Elle est fougueuse et se donne à 100 % chaque fois qu’elle monte sur le court de tennis. Je pense qu’au niveau mental, elle a le paquet complet”, soulignait l’ancien entraîneur de Serena Williams dans un épisode de “The Eye of the Coach”, réalisé par le média Tennis Majors.

“C’est assez surréaliste, une sensation incroyable, a souligné Linda ce samedi en conférence de presse. Je suis tellement heureuse de pouvoir dire 'Salut la deuxième semaine' (sourire). Je me sens bien et j’ai hâte de jouer la prochaine rencontre ici. Je savais que j’avais les qualités pour rivaliser avec toutes ces joueuses, mais c’est toujours plus difficile de le montrer en match.”

En mars 2022, la Tchèque avait fait parler d’elle lors du Masters 1000 de Miami. À cette occasion, la joueuse avait sorti trois membres du Top 100 dont la Belge Elise Mertens au deuxième tour. Elle avait ensuite atteint les huitièmes de finale en écartant Aryna Sabalenka dans une partie qui avait soulevé son lot de réactions. La Bélarusse, perturbée par le conflit en Ukraine contre lequel elle s’était ouvertement opposée, avait ramassé son sac et quitté le court sans explication alors qu’elle était menée 6-2, 3-0. "Ce tournoi à Miami m’a certainement aidé à avoir confiance en moi et à me dire que j’avais le niveau pour rivaliser et gagner des matchs contre des joueuses du top niveau”, estime la plus jeune athlète encore en compétition dans le premier Majeur de la saison.

Sous les yeux de son papa qui la suit sur tous les tournois, Linda Fruhvirtová a tout pour devenir un nom qui compte. En 2019, la joueuse entraînée par Pavel Šnobel avait remporté le tournoi des Petits As, considéré comme le championnat du monde des moins de 14 ans.

Aux côtés de sa petite sœur de 15 ans, Brenda (WTA 136), elle aussi lauréate des Petits As en 2020, Linda représente l’avenir du tennis féminin tchèque. Un pays qui compte une pléthore de jeunes joueurs talentueux sur qui il faudra compter dans le futur. Sans doute encore un peu plus que ces dernières années.