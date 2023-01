Mertens et Sabalenka avaient remporté ensemble le double à Melbourne en 2021. Son ancienne partenaire confirme son statut d'adversaire difficile pour la joueuse belge, qui concède une septième défaite en neuf confrontations en simple.

Mertens visait une cinquième accession, en six participations, aux huitièmes de finale de l'Open d'Australie, où les demi-finales, atteintes en 2018, constituent son meilleur résultat en Grand Chelem.

Mertens est encore engagée en double, qu'elle dispute avec l'Australienne Storm Hunter.

Aryna Sabalenka a "pris du plaisir" pour éliminer Elise Mertens au 3e tour

La Belarusse, 5e mondiale, a avoué avoir pris du plaisir pour se retrouver en deuxième semaine. "Je joue mieux que l'an dernier et c'est peut-être pour ça que je m'amuse plus", a expliqué Aryna Sabalenka après sa nette victoire sur Mertens en une heure et 14 minutes de jeu, avec laquelle elle avait remporté le Majeur australien en double en 2021.

La Bélarusse de 24 ans n'a pas encore perdu le moindre set non seulement du tournoi mais de l'année, débutée par un titre à Adelaide 1. "C'est une super statistique, mais je ne m'en préoccupe pas. J'essaye juste de continuer de jouer de mon mieux", a-t-elle affirmé.

Kimberley Zimmermann éliminée au 2e tour du double

Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double) et sa partenaire ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 75 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du double dames de l'Open d'Australie de tennis, samedi, à Melbourne. La paire belgo-ukrainienne a été battue en deux sets (2-6; 2-6) par les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 25 en double) et Ena Shibahara (WTA 23 en double), têtes de série N.-1; 0 et demi-finalistes l'an passé, au deuxième tour.

Zimmermann disputait l'Open d'Australie pour la deuxième fois. L'an passé, elle avait été éliminée au premier tour. Quelques mois plus tard, elle avait atteint les quarts de finale de Roland-Garros, son meilleur résultat en Grand Chelem.

Zimmermann avait déjà été éliminée en double mixte, qu'elle disputait avec l'Allemand Tim Pütz.