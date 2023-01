Ruud, Fritz et Zverev éliminés, Djokovic sur la voie royale si sa cuisse tient

En revanche, le grand favori Novak Djokovic, en dépit d'une alerte physique à la cuisse gauche qui a nécessité un passage médical par les vestiaires et qui lui a coûté un set face au Français Enzo Couacaud (ATP 191), a déroulé dans les trois autres pour l'emporter 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0 et rejoindre les seizièmes de finale.

Il y retrouvera le Bulgare Gregor Dimitrov (ATP 28) qu'il a battu dans neuf de leurs dix précédentes rencontres. Le Serbe (ATP 5/N.4), avec la disparition de trois têtes de série situées dans sa partie de tableau semble engagé sur une voie royale vers son 10e titre à Melbourne et son 22e Grand Chelem en carrière.

"Djoko" s'est cependant montré inquiet au sujet de sa blessure lors de la conférence de pesse d'après-match.

Ruud, finaliste du dernier US Open, a sauvé quatre balles de match avant de finalement s'incliner face à l'Américain Jenson Brooksby (39e) 6-3, 7-5, 6-7 (4/7), 6-2 après 3h55 de jeu.

Fritz a été éliminé par l'Australien Alexei Popyrin, 113e mondial, coaché par Xavier Malisse et bénéficiaire d'une invitation, en cinq sets et 4h02 de jeu: 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-2.

"Sacha" Zverev, a lui été battu par le 'lucky loser' américain Michael Mmoh (ATP 107) 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 et 6-2. La rencontre a duré 3h26. Zverev, demi-finaliste à Melbourne en 2020, disputait son premier Grand Chelem depuis sa grave blessure à la cheville en demi-finale de Roland-Garros l'an dernier. Mmoh est entré dans le tournoi grâce au forfait en dernière minute de David Goffin victime d'une gastro-entérite dans la nuit qui a précédé son match du premier tour.

Malgré le gain des deux premiers sets 4-6 et 4-6, Carreno Busta n'est pas parvenu à se défaire du Français Benjamin Bonzi (ATP 48). Le Gardois a gagné les trois sets suivants: 7-6 (7/5), 6-1 et 7-6 (10/4).

En revanche, le Russe Andrey Rublev (ATP 6/N.5), malgré la perte de la troisième manche, s'est qualifié sans trembler aux dépens du Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 46) 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3. Il pourrait être l'adversaire de Djokovic en quarts de finale.

En soirée, le quintuple finaliste à Melbourne (entre 2010 et 2016), Andy Murray (ATP 66) a éliminé l'Australien Thanasi Kokkinakis au bout du suspense. L'ancien N.1 mondial s'est imposé en cinq sets, après avoir perdu les deux premiers, 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 au bout d'un marathon de 5 heures et 45 minutes. L'Écossais de 35 ans avait surpris en battant au 1er tour le 14e joueur mondial, tête de série N.13, l'Italien Matteo Berrettini 10/6 au super tie break du 5e set, signant son premier succès contre un top 20 mondial depuis 2017 et la pose de sa prothèse de la hanche.