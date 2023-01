Il s’agissait du premier affrontement entre les deux joueuses. Mertens, 27 ans, atteint pour la sixième fois en autant de participations le 3e tour de l’Open d’Australie. Demi-finaliste en 2018, elle avait atteint le quatrième tour ces trois dernières années.

Pour poursuivre cette série, Mertens affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale.

Mertens est la seule Belge encore engagée en simple dames après les éliminations au premier tour d’Alison Van Uytvanck, de Maryna Zanevska et d’Ysaline Bonaventure.

Greet Minnen se hisse au 2e tour du double

Greet Minnen (WTA 74 en double) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 50 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double de l’Open d’Australie de tennis, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-hongroise a battu 6-4, 6-1, le duo, tête de série N.14, composé de la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 32) et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 31 en double) après 1 heure et 16 minutes de jeu.

Minnen se hisse pour la deuxième fois, en trois participations, au deuxième tour de l’Open d’Australie. Avec Bondar elle y affrontera la paire formée par la Suissesse Viktorija Golubic et la Roumaine Monica Niculescu.

Minnen n’avait pas réussi à s’extraire des qualifications du simple dames.

Alison Van Uytvanck avance en double

Alison Van Uytvanck (WTA 183 en double) et sa partenaire ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 340 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double à l’Open d’Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-ukrainienne a battu en deux sets 7-6 (7/4), 6-3, la Slovène Tamara Zidansek (WTA 47 en double) et la Japonaise Eri Hozumi (WTA 46 en double) au terme de 1 heure et 18 minutes de jeu.

C’est la première fois en sept participations que Van Uytvanck passe au deuxième tour du double à Melbourne. Avec Kalinina, elle affrontera au deuxième tour soit la paire formée par la Kazakhe Anna Danilina et l’Indienne Sania Mirza, soit celle composée de la Hongroise Dalma Galfi et de l’Américaine Bernarda Pera.

Van Uytvanck avait été éliminée au premier tour en simple.