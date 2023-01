Open d'Australie: Iga Swiatek se hisse en seizièmes de finale sans trembler

La Grecque Maria Sakkari (WTA 6), demi-finaliste à Roland-Garros et l'US Open, 8e de finaliste à Melbourne en 2022, a dû s'employer 2h33 avant de prendre le dessus en trois manches 3-6, 7-5, 6-3 sur la qualifiée Diana Shnaider (WTA 106). La Russe jouait à 18 ans son premier tableau final dans un tournoi du Grand Chelem.

Dans le choc entre les jeunes Coco Gauff, 18 ans, 7e mondiale et la Britannique Emma Raducanu, 20 ans, 77e, l'Américaine, finaliste du dernier Roland-Garros, a imposé ses vues sur la lauréate de l'US Open 2021 en deux sets: 6-3 et 7-6 (7/4) après 1h42 de jeu.

Pegula (WTA 3) a éliminé de son côté la Russe Aliaksandra Sasnovich (WTA 38) 6-2 et 7-6 (7/5). En revanche, Petra Kvitova, ancienne double lauréate de Wimbledon et finaliste à Melbourne en 2019, a été battue. La Tchèque de 32 ans, 16e mondiale et 15e tête de série, s'est inclinée face à l'Ukrainienne Kalinina (WTA 40) 7-5 et 6-4 en un peu moins de deux heures.