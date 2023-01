David Goffin inscrit au BW Open : "Un beau cadeau pour cette première"

"Pouvoir compter sur la présence du numéro un belge dans les installations du Blocry est bien évidemment une bonne nouvelle", expliquait Christophe Dister, co-organisateur du tournoi avec Vincent Stavaux. "Cela va naturellement augmenter le niveau du plateau présent sur notre Challenger. David Goffin peut compter sur de nombreux supporters en Belgique et ceux-ci n’ont pas souvent l’occasion de la voir en action. C’est vraiment un peu cadeau pour cette première édition. On espère que le Liégeois jouera un rôle d’attractivité. On va voir, mais ce serait quand même étonnant qu’on ne ressente pas une plus grande activité au niveau de la billetterie après cette annonce. Avec un court central qui peut accueillir 980 personnes, on peut espérer être sold-out vendredi et le week-end."

Avec l’approche de l’événement, le stress augmente bien naturellement et les organisateurs continuent de regarder ce qui se passe du côté de Melbourne où plusieurs joueurs annoncés à Louvain-la-Neuve performent.

"Le Néerlandais Tallon Griekspoor s’est qualifié pour le troisième tour, tout comme le Tchèque Jiri Lehecka, poursuivait Christophe Dister. Et Ugo Humbert a sorti Richard Gasquet au premier. C’est bien la preuve que le niveau proposé dès le départ par notre tournoi était excellent. Je suis certain qu’on verra du beau tennis à Louvain-la-Neuve."

Et pour ceux qui n’auraient pas encore leur sésame sachez qu’une promotion deux places plus une gratuite est encore disponible jusqu’à vendredi sur le site du tournoi dont le tirage au sort du tableau principal se déroulera le lundi 23 à 18h. Celui des qualifications aura, lui, lieu le dimanche 22 à 18 heures.