Open d'Australie: David Goffin forfait à cause d'une gastro-entérite selon son agent

"David a attrapé une gastro-entérite, sans doute d'origine virale, classique", a expliqué le Français. "C'est tout. Du coup, forcément, il s'est senti très mal. Je l'ai eu au téléphone au moment de l'annonce du forfait et il m'a dit qu'il avait vomi toute la nuit et qu'il n'était tout simplement pas en état de monter sur le court. Ce sont des choses qui peuvent arriver, même si dans ce cas, cela tombe évidemment au plus mauvais moment. Et sur des matches en trois sets gagnants, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il a essayé de se rendre à Melbourne Park pour éventuellement se tester. Je l'ai encore eu une deuxième fois en ligne, dans la soirée, alors que le match de Lokoli avait commencé (NdlR : contre l'Américain Mmoh, repêché en tant que lucky loser) et il était toujours à plat, au fond de son lit".

De là à savoir si ce coup du sort pourrait amener David Goffin à changer ses plans et à éventuellement disputer, la semaine prochaine, le BW Open, le nouveau tournoi Challenger de Louvain-La-Neuve, il était évidemment beaucoup trop tôt pour se prononcer.

"On me demande quand il va rentrer et s'il va jouer le Challenger en Belgique", a poursuivi l'agent du Liégeois, "mais pour l'instant, très honnêtement, David était tellement vidé, que ce n'était pas vraiment la priorité. Je le laisse d'abord se remettre sur pied, avoir une bonne nuit de sommeil, et ensuite, on verra. Il ne va clairement pas s'éterniser en Australie, mais nous n'avons même pas encore évoqué son plan de vol et une date de trajet retour. On fera le point quand il se sentira mieux".