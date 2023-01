David Goffin pas tendre avec "Break Point", le "Drive To Survive" du tennis: "Voir Kyrgios avec sa petite amie, ça ne m’intéresse pas"

Sortie le 13 janvier dernier sur la plateforme de streaming, "Break Point" utilise les mêmes ingrédients que la série consacrée à la Formule 1: une plongée dans l'intimité des sportifs et de leur entourage avec son lot de victoires et de désillusions.

Durant 5 épisodes de 50 minutes, on suit donc les meilleurs joueurs du monde sur et en dehors des courts. On peut ainsi voir Maria Sakkari pleurer seule derrière un baraquement après avoir enfin atteint une finale après plusieurs échecs en demie, Paula Badosa parler de sa dépression, Ons Jabeur manger un couscous en famille ou encore le couple Berrettini-Tomljanovic - aujourd'hui séparés - se disputer sur le film à regarder.

Alors, la série "Break Point" rencontrera-t-elle le même succès que "Drive To Survive" ? Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que David Goffin ne semble pas très fan du concept.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à Melbourne avant qu'il ne déclare forfait à cause d'une gastro-entérite, le joueur belge n'a pas fait usage de la langue de bois. "Je ne l’ai pas encore vue. Je n’ai pas particulièrement envie de le regarder non plus. Voir Kyrgios se balader avec sa petite amie, ça ne m’intéresse pas trop. J’ai déjà entendu dire que le premier épisode parle de lui, donc..."

Des propos qui ont le mérite d'être clair, mais que le Liégeois a tenu à nuancer. "Je pense que c’est plutôt quelque chose pour le grand public. Cette série a pour but de faire gagner des fans supplémentaires et d’attirer les gens vers le tennis. Comme ce fut le cas pour la Formule 1 avec Drive to Survive", a analysé notre compatriote.

Je ne pense pas que ce soit hyper intéressant pour les joueurs eux‐mêmes ou pour les personnes qui sont déjà dans ce monde.

Et pour ceux qui ont adhéré aux premiers épisodes et attendent la suite avec impatience, qu'ils se rassurent, la partie 2 de Break Point devrait arriver dans le courant du mois de juin.

De son côté, la saison 5 de Drive to Survive débarque sur Netflix le 24 février prochain et verra le grand retour de Max Verstappen, qui n'avait pas souhaité prendre part à la saison 4.