Tout savoir sur la nuit à Melbourne : un favori forfait et une Belge éliminée

Pegula première qualifiée

Dans le tableau féminin, Jessica Pegula a été la première joueuse à poinçonner son billet pour le deuxième tour en battant en 59 minutes la Roumaine Jaqueline Cristian (6-0, 6-1). L’Américaine a été rapidement rejointe par sa compatriote Coco Gauff qui s’est débarrassée de la Tchèque Katerina Siniakova 6-1, 6-4. La jeune joueuse US a eu du match à terminer sa rencontre puisqu’il lui a fallu sept balles de match avant de pouvoir serrer la main de son adversaire. La finaliste de Roland-Garros en 2022 va pouvoir préparer un match au sommet pour son deuxième tour puisqu’elle défiera la gagnante de l’Us Open 2021, Emma Raducanu qui a commencé tranquillement son tournoi en prenant la mesure de l’Allemande Tamara Korpatsch (6-3, 6-2). L’une des autres outsiders du tournoi, Maria Sakkari s’est aussi imposée en deux sets (6-1, 6-4) face à la Chinoise Yuan Yue.

Cela passe pour Hurkacz et Sinner

Du côté des garçons, le Polonais Hubert Hurkacz, dixième tête de série du tournoi n’a pas dû puiser dans ses réserves pour battre l’Espagnol Pedro Martinez : 7-6, 6-2, 6-2 malgré un premier set accroché. Jannik Sinner (n°15) a lui aussi commencé son tournoi tranquillement en ne perdant que six petits jeux face à Kyle Edmund : 6-4, 6-0, 6-2. Denis Shapovalov (USA/n°20) et Sebastian Korda (USA/n°29) sont, eux, restés un peu plus longtemps sur les courts. Le Canadien et l’Américain ont concédé un petit set avant de s’imposer respectivement face à Dusan Lajovic (6-4, 4-6, 6-4, 6-1) et Cristian Garin (6-4, 1-6, 6-3, 6-2). Une autre tête de série à s’être sorti assez facilement du premier tour, c’est le Russe Karen Khachanov à qui il n’a fallu que trois sets (6, 2 et 0) pour dominer Bernabe Zapata Miralles.

Le protégé de Vliegen heureux

Le bon début de saison du joueur entraîné par Kristof Vliegen, Tallon Griekspoor se poursuit. Le Néerlandais a en effet passé assez facilement l’écueil de Pavel Kotov dans son premier match du tableau : 6-3, 7-6, 6-3. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le BW Open de Louvain-la-Neuve puisque Tallon est l’une des têtes d’affiche du tournoi brabançon.

Première éliminée chez les Belges

Première Belge à monter sur les courts, Alison Van Uytvanck a été éliminée en s’inclinant en deux sets (7-6, 6-2) face à la Tchèque Petra Kvitova, 32 ans, ancienne numéro deux mondiale et aujourd’hui 15e au classement WTA. C’était la 9e fois qu’Alison Van Uytvanck était à Melbourne où elle avait atteint le 2e tour lors des deux dernières éditions en 2021 et 2022. Elle fut éliminée les autres fois dès son entrée en lice dans le tableau final.

Pas d’exploit pour Fruhvirtova

Plus jeune joueuse du tableau féminin avec ses 15 ans, la Tchèque Brenda Fruhvirtova n’a pas poussé son exploit plus loin puisqu’elle a été sortie dès le premier tour par Aliaksandra Sasnovitch en deux sets : 7-5, 6-2.