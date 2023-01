"Quelque chose d’immense" : Juncheng Shang, premier Chinois de l’histoire à franchir un tour à Melbourne

Fils d’un ancien footballeur et d’une ancienne pongiste professionnels, Juncheng Shang a écrit une page de l’histoire du tennis en une seule rencontre. Ce lundi, après avoir écarté l’Allemand Oscar Otte (ATP 74) en quatre sets, le joueur de 17 ans est devenu le premier Chinois à franchir un tour à Melbourne depuis le début de l’ère Open en 1968. Plus jeune garçon présent dans le tableau principal, il imite un certain Carlos Alcaraz qui avait le même âge lorsqu’il était sorti des qualifications avant d’accéder au deuxième tour de l’Australian Open en 2021.