Samantha Stosur, 38 ans, s'arrêtera après l'Open d'Australie

L'Australienne a remporté 9 titres en simple et 28 en double.

Victorieuse de l'Américaine Serena Williams en finale de l'US Open en 2011, un an après une finale perdu à Roland Garros contre l'Italienne Francesca Schiavone, Samantha Stosur a terminé sa carrière en ne jouant plus que le double avec à la clé trois des quatre Grands Chelems en double à son actif (tous sauf Wimbledon) ainsi que des titres à l'Open d'Australie et Wimbledon en double mixte.

"Je me sens si heureuse et reconnaissante d'avoir l'opportunité de terminer en jouant mon Grand Chelem préféré - à domicile - devant mes supporters, mes amis et ma famille", a écrit Samantha Stosur dont le meilleur classement fut une 4e place en 2006.