Joris De Loore battu en finale du Challenger d'Oeiras : "La plus grande différence a été l'aspect physique"

"J'ai perdu cette finale, mais je dirais que c'est plutôt lui qui l'a gagnée", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Tout le mérite lui revient. Il a pratiqué un tennis d'un très haut niveau. Il est parvenu à me prendre à la gorge dès les premiers échanges, ce qui fait m'a empêché de me mettre dans le match. Dans le deuxième set, j'ai essayé de varier un peu plus et cela m'a permis de reprendre du poil de la bête. J'ai eu plusieurs balles d'égalisation à un set partout à 5-4 (NdlR : 7 au total dans un jeu interminable), mais il a très bien servi dans l'ensemble pour les sauver. J'ai vraiment eu une seule occasion. Je pense que la plus grande différence a été l'aspect physique. J'étais un peu émoussé. Et il a aussi mieux négocié les points importants."

Cette défaite met fin à une remarquable série de 11 matchs remportés depuis le 1er janvier par Joris De Loore, avec un titre remporté le week-end dernier au tournoi Challenger 50 d'Oeiras 1. Le Flandrien tenait dès lors surtout à retenir le positif.

"J'ai fait un grand pas en avant lors de ces deux semaines", a poursuivi le Brugeois qui gagnera 47 places dans le prochain classement ATP et se retrouvera 219e. "Ces deux tournois ont montré que je pouvais et devais avoir confiance en mon tennis. Et que je dois continuer à développer mon tennis agressif dans les semaines et mois à venir." Son meilleur classement en carrière reste une 174e place en octobre 2016.