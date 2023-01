«Djokovic veut oublier le passé»

Au moment de dresser la liste des favoris au titre, le nom du Serbe revient sur toutes les lèvres. Et dans l’esprit de notre consultant, Carlos Rodriguez, l’ancien N.1 mondial est bien placé pour décrocher un dixième titre en Australie.

"C’est vrai que je ne vais pas être original en plaçant Novak Djokovic comme le grand favori. Je pense que tous les observateurs du tennis mondial vont établir ce constat. D’autant plus que le Serbe revient à Melbourne dans des conditions spéciales après sa non-participation de la saison dernière (à cause de sa non-vaccination au Covid). Sa motivation sera très, très grande. Je suis certain qu’il veut tirer un trait sur les événements du passé et redorer son blason. Son état de forme semble optimal. Le danger viendra d’une concurrence qui sera bien présente avec des garçons comme Medvedev, Nadal ou Tsitsipas."

«Pas enterrer Nadal... et si Medvedev se sent bien»

Derrière celui qui pourrait retrouver la couronne de N.1 mondial à la fin de l’Australian Open, Carlos Rodriguez pointe deux autres favoris même si ceux-ci ont montré des zones d’ombre ces derniers temps. " Rafael Nadal a brouillé involontairement mais complètement les pistes avec ses deux défaites lors de la United Cup contre Norrie et De Minaur. C’est bizarre ! Mais quand on voit ce qu’il a réalisé la saison dernière avec son titre à Melbourne, on ne peut pas l’enterrer. Le Majorquin sera le facteur X de ce tournoi, on ne sait pas quoi attendre de lui. Sinon, si quelqu’un peut bien aller inquiéter Djokovic, c’est bien Medvedev. Il a prouvé dans le passé avec deux finales à Melbourne qu’il appréciait les conditions de jeu là-bas."

«Souvent déçu par Tsitsipas»

Tous les autres joueurs devront se contenter d’un statut d’outsider à l’image de Stefanos Tsitsipas qui n’arrive pas à concrétiser dans les Grands Chelems toutes ses espérances. " À chaque fois on attend quelque chose de sa part et à chaque fois on est déçu. Je trouve que cela commence à durer. Le Grec reste sur une saison compliquée avec énormément de hauts et de bas. Sur un match il peut battre tout le monde mais on n’a pas encore vu chez lui la stabilité nécessaire pour briller pendant toute une quinzaine."

Pour Zverev, c’est sa longue période loin des courts qui pourrait le priver d’un premier Grand Chelem. "L’Australian Open arrive encore un peu trop tôt pour lui par rapport à sa blessure à la cheville et sa longue absence. Physiquement même s’il est bien, la tension grandit quand tu rentres dans un Grand Chelem et que tu dois parfois batailler pendant cinq sets. Ton organisme encaisse alors différemment les efforts. C’est vraiment dommage pour lui ce coup d’arrêt à Roland-Garros en juin dernier. Je pense que Sascha sera à nouveau au top de sa forme lors du Grand Chelem parisien. Pour l’instant il me semble encore un peu court avec un manque de matchs."

«Je ne vois pas Goffin battre Zverev»

Mais aux yeux de notre consultant cela serait suffisant pour écarter David Goffin dans un possible deuxième tour entre les deux hommes : " Je vois mal David battre Zverev. C’est vrai que David a dominé Alcaraz la saison dernière mais après cela, il n’a rien montré d’extraordinaire. J’ai l’impression que le Liégeois ne possède pas le feu pour sortir l’Allemand s’ils se rencontrent. Et puis David vient quand même de prendre deux 1-6 contre Richard Gasquet après avoir remporté le premier set. Je peux me tromper. J’espère que David battra Zverev mais il faut avouer que les chances sont minces."

Malgré ses deux finales en Grand Chelem la saison dernière et son statut de N.3 mondial, Casper Ruud semble, lui, encore trop court pour décrocher un Majeur. " C’est un garçon solide mais on a vu la saison dernière qu’il y avait encore des manquements dans son jeu, notamment côté revers. Et j’imagine que tous ses adversaires ont remarqué cela. Je peux tenir le même discours pour Félix Auger-Aliassime. Ces deux garçons ont certainement travaillé ce point-là lors de la préparation. Si ce n’est pas le cas, je pense que leur niveau ne sera pas suffisant pour remporter un Grand Chelem."

Et malgré une approche bien plus professionnelle que dans le passé, Nick Kyrgios sacré dans une grosse quinzaine serait une surprise pour le directeur technique de l’académie Justine Henin. " C’est un outsider mais pas un prétendant au titre. C’est trop tôt. Il a brillé à Wimbledon mais n’oublions pas que c’est une surface atypique qui lui convient parfaitement. À Melbourne, les attentes seront très grandes".

Pour terminer dans ce jeu des pronostics et des analyses, place au coup de cœur du technicien belgo-argentin. " Holger Rune. Je pense qu’il peut venir jouer les trouble-fêtes. Ce joueur a quelque chose."