Opposé à Daniil Medvedev, contre qui il s’est incliné 6 jeux à 4 lors d’un petit match, l’actuel cinquième mondial et tête de série numéro 4 de l’Open d’Australie a joué la sécurité. Comme il l’a expliqué en conférence de presse par la suite, il a surtout pris cette décision par précaution, à cinq jours du début de la compétition.

”J’ai ressenti une douleur à l’ischio-jambier, comme la semaine dernière à Adélaïde. Je l’ai juste senti tirer et je ne voulais pas prendre le risque d’aggraver la situation. J’ai disputé le set et je me suis excusé auprès de Medvedev. Il a été compréhensif. Je veux juste éviter de plus grandes craintes avant l’Open d’Australie”, a déclaré Novak Djokovic dans des propos repris par le média serbe Sport Klub.

Le tirage de l’Open d’Australie, qui débute lundi prochain, aura lieu ce jeudi à 5 heures du matin, heure belge.