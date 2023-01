La Japonaise a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Elle tire d'ores et déjà un trait sur la saison 2023. Mais annonce par ailleurs qu'elle compte bien être présente en Australie, lorsque la saison 2024 prendra son envol.

"Ces dernières années ont été pour le moins intéressantes, mais je trouve que ce sont les moments les plus difficiles de la vie qui peuvent être les plus amusants. Ces quelques mois loin du sport m'ont vraiment donné un nouvel amour et une nouvelle appréciation pour le jeu auquel j'ai consacré ma vie. Je me rends compte que la vie est si courte et je ne prends aucun moment pour acquis. Chaque jour est une nouvelle bénédiction, une nouvelle aventure. Je sais que j'ai tellement de choses à attendre dans le futur, mais l'une que j'attends avec impatience, c'est que mon enfant regarde un de mes matchs et dise à quelqu'un "C'est ma mère". 2023 sera une année pleine de leçons pour moi et j'espère que je vous verrai en début de saison prochaine car je serai en Australie en 2024", a commenté l'ancienne numéro un mondiale.

Désormais retombée 42e au ranking, la quadruple lauréate d'un titre du Grand Chelem n'a plus joué sur le circuit depuis fin septembre et le tournoi de Tokyo. Blessée aux abdominaux, elle avait déclaré forfait avant de disputer sa rencontre de deuxième tour. Dépourvue de titre en 2022, sa saison dans l'ensemble avait été bien loin de son véritable niveau.

La joueuse âgée de 25 ans est en couple avec le rappeur américain Cordae depuis 2019.