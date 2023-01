Osaka, une traversée du désert longue de 20 mois

Chez les dames, c’est Naomi Osaka qui a décliné l’invitation sans évoquer une raison bien précise. "Naomi Osaka s’est retirée. Elle va nous manquer à l’AO2023", ont sobrement écrit les organisateurs. Merci et au revoir. La lauréate des éditions 2019 et 2021 poursuit sa traversée du désert. Alors que tout réussissait à la championne japonaise, elle a tout perdu depuis sa surprenante annonce de boycotter les conférences de presse lors du tournoi de Roland Garros en mai 2021. Elle avait invoqué une fragilité mentale pour justifier cette décision. Une déferlante s’est abattue sur la jeune sportive qui avait eu le mérite d’ouvrir une porte sur la question. Depuis 20 mois, elle a perdu ce statut de grande star de la prochaine décennie. Celle qui s’est bâti un empire financier n’a ajouté qu’un seul titre en un an et demi. Selon un classement établi par Forbes, Naomi Osaka est la sportive la mieux rémunérée en 2022. À 25 ans, elle a touché 48 millions d’euros ce qui la place devant une retraitée, Serena Williams (38,1 millions). La numéro 1 mondiale, Iga Swiatek n’est que cinquième. Mais ces millions ne l’aident pas à étoffer sa vitrine des trophées.

Avant ce Roland maudit de 2021, elle avait remporté quatre levées du Grand Chelem, la première place mondiale et l’amour de tous les publics à travers le monde. La deuxième moitié de la saison 2021 a été rythmée par ce cache-cache houleux avec les médias. Malgré quelques tentatives de réconciliation, la prise est sur courant alternatif.

En 2022, elle a sombré un cran plus bas. Blessée au talon d’Achille et aux abdos, elle a subi de gros revers qui l’ont menée à mettre un terme à sa saison après le tournoi de Tokyo en septembre. Au classement, elle n’a jamais retrouvé sa place dans le Top 10. La désormais 42e mondiale attendait 2023 pour se relancer enfin. En vain plutôt. "J’ai vécu plus de bas que de hauts. Cette année n’a pas été la meilleure, mais j’ai beaucoup appris sur moi-même", confiait-elle en septembre.