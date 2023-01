Open d’Australie: les joueurs autorisés à jouer même en cas de test Covid positif

”Nous suivons les règles et nous avons été clairs vis-à-vis des joueurs et de notre staff : si quelqu’un ne se sent pas bien, il devra rester à la maison”, déclare Craig Tiley, ajoutant que “comme pour le cricket, il pourrait y avoir des joueurs qui jouent avec le Covid”.

La semaine dernière, un international australien de cricket avait pu jouer contre l’Afrique du Sud après avoir été testé positif au Covid.

L’année dernière, Novak Djokovic, non-vacciné contre le Covid, avait été expulsé d’Australie juste avant le début de l’Open d’Australie, dont il était le tenant du titre, après un feuilleton qui avait duré plusieurs jours. Le Serbe, qui a conquis son 92e titre ATP dimanche à Adélaïde, revient cette année à Melbourne, après la levée par le gouvernement australien de son interdiction d’entrer dans le pays pendant 3 ans. Il sera en quête d’un 10e titre qui lui permettrait d’égaler le record de 22 titres en Grand Chelem de Rafael Nadal lauréat à Melbourne en 2022.