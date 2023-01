« Il n’y a pas de meilleure préparation »

Korda a mieux démarré son match. "Il était tout à fait en contrôle. Je ne jouais pas du tout à mon meilleur niveau, mais j’ai trouvé un moyen de gagner, a déclaré Novak Djokovic. Quand vous traversez un jour plus compliqué mais que vous gagnez une finale, vous repartez avec un maximum de confiance et de satisfaction."

"Nole" s’en sort avec le trophée, les honneurs et une sacrée préparation en vue de l’Open d’Australie. En une semaine, il s’est offert un match marathon en finale et deux bons tests à sens unique face à Medvedev et Shapovalov. "Absolument. Cinq grands matchs. Au deuxième tour, je fais 7-6, 7-6, deux tie-breaks difficiles contre Halys qui joue très bien. Ensuite, j’ai eu Shapovalov, Medvedev et Korda, qui est en feu, jouant un tennis de haut niveau, frappant la balle de manière incroyable. Je ne pouvais espérer une meilleure préparation à l’Open d’Australie."

Colère contre son box

Ces 3 heures 11 de finale ont aussi eu le don de pousser Djoko dans ses retranchements. Il a même lâché une gueulante à l’encontre de son box, a priori contre son frère et son agent. Les deux hommes sont sortis à la suite de cette scène rare. Cette 131e finale sur le circuit n’était pas la plus intense. Elle ne concernait que l’ATP 250. Mais Djokovic ne l’oubliera pas car ce n’est que la troisième fois qu’il remporte un titre en sauvant une balle de match en finale. Ce smash croisé, qui a effacé cette balle de match, démontre à nouveau l’audace de Djokovic qui n’a jamais atteint un niveau de jeu djokosmique dimanche.

Les chiffres font froid dans le dos. Djoko n’a plus perdu en Australie depuis 34 matchs. Il faut remonter au 23 janvier 2018 pour trouver la trace d’une défaite du patron australien.