United Cup: Taylor Fritz offre la victoire aux États-Unis contre l'Italie

Le dernier match de simple dames et le double mixte ne peuvent plus remettre en question le succès américain.

Les États-Unis n'ont perdu que deux matchs en simple sur l'ensemble de la compétition.

Dix-huit équipes ont pris part à la phase de groupes jouée à Brisbane, Sydney et Perth. La Belgique avait été éliminée dans le groupe A à Perth après des défaites face à la Bulgarie (3-2) et la Grèce (4-1). Chaque rencontre se joue en cinq matchs: deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte.