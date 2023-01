Pour Goffin, la feuille de route est clair: début en douceur, deuxième trimestre crucial

Avec, au final, une 53e place mondiale. Voilà pour le passé qui implique pour le futur, et 2023 en particulier, que le numéro un belge aura moins de points à défendre (870) par rapport aux années précédentes pour conserver son ranking. Cela pourrait lui retirer une certaine pression et l’aider à atteindre son objectif : retrouver le top 30.

En 2022, il lui aurait fallu 525 unités en plus pour atteindre ce palier. Pour rappel, le classement ATP prend en compte les résultats récoltés dans les quatre épreuves du Grand Chelem, huit Masters 1000 et les sept meilleures performances réalisées dans les autres compétitions (United Cup, ATP 500, ATP 250, Challenger, ITF).

Ce qui fait un total de 19 épreuves auxquelles peuvent s’ajouter les points décrochés au Masters de fin de saison pour les meilleurs. Les joueurs qui ne participent pas aux Grands Chelems et aux Masters 1000 peuvent comptabiliser, à la place, dans leur total des tournois moins relevés.

L’enjeu: l’accès direct aux tableaux principaux des tournois ATP 500 et 1000

Quand on regarde la feuille de route de Goffin, qui pouvait déjà prendre des points lors de la United Cup en cas de succès contre Dimitrov (40) et/ou Tsitsipas (55), pour 2023, on se rend compte qu’il devra être en forme lors du deuxième trimestre de l’année. C’est pendant cette période, qui correspond à 90 % à la saison sur terre battue, qu’il aura le plus de points à défendre suite à ses performances l’an dernier à Marrakech, Monte Carlo, Madrid, Rome et Roland-Garros.

Cela implique aussi que c’est pendant les trois autres trimestres que le Liégeois peut clairement faire mieux avec respectivement 110, 45 et 100 points à confirmer et à améliorer par rapport aux premiers, troisième et quatrième trimestres 2022.

Des meilleurs résultats à l’Australian Open et à l’US Open en plus d’une plus grande régularité sur les autres épreuves lui permettraient de connaître une saison bien plus réjouissante. En espérant qu’il soit épargné par les blessures.

Un bon début de campagne en Australie assurerait aussi à notre compatriote de grimper au classement mondial. Ce qui lui donnerait un accès direct aux tableaux principaux des tournois ATP 500 et 1000. Un privilège qui ne serait plus à chaque fois présent, s’il venait à reculer au ranking entre janvier et mars.

L’année 2023 ressemble dans tous les cas à une saison charnière pour notre compatriote qui aura 33 ans en décembre. Soit il parvient à se relancer et à prouver qu’il peut encore avoir sa place dans le top 30, soit il devra accepter de vivre sa carrière autrement avec des performances ci et là mais plus la régularité nécessaire pour être parmi les meilleurs mondiaux, ceux qui sont têtes de série dans les Majeurs.