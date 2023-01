United Cup: la Belgique battue par la Bulgarie après la défaite du double mixte Mertens/Goffin

La Belgique a perdu son premier duel de United Cup, nouveau tournoi de tennis par équipes mixtes, contre la Bulgarie trois victoires à deux, dimanche à Perth, dans le groupe A. Le double mixte composé d'Elise Mertens et David Goffin a été battu 1-6, 7-6 (7/5), 10/6 par Isabella Shinikova et Alexandar Lazarov dans le match décisif. La rencontre a duré une heure et demie.