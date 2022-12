Open d'Australie: une invitation pour Dominic Thiem

Finaliste de l'édition 2020 à Melbourne, Dominik Thiem, 29 ans, 102e mondial, est resté de long mois sur la touche en début d'année en raison d'une blessure au poignet pour redescendre à la 352e place au classement ATP. Son retour, brillant, marqué par 23 victoires sur ses 35 derniers matches, lui aura permis de revenir frapper aux portes du top 100 mondial. Les organisateurs de l'Open d'Australie lui ont délivré une invitation pour intégrer directement le tableau final.L'AméricaineTaylor Townsend (WTA 133) et la Française de 20 ans Diane Parry (WTA 112) côté féminin ainsi que l'Américain Christopher Eubanks (ATP 123) et le Français de 18 ans Luca Van Assche (ATP 139), côté masculin, ont reçu aussi une invitation en vertu des échanges entre les organisateurs des tournois du Grand Chelem américain (US Open) et français (Roland-Garros).L'Américaine Venus Williams (WTA 1000) s'était vue elle aussi octroyée une 'wild card' pour cet Open d'Australie qui se déroule du 16 au 29 janvier.# Belga context## Related link(s)[Australian Open - link naar de website van...](http://m.belga.be?m=igggmfim)[Open d'Australie - link naar de website va...](http://m.belga.be?m=igggmfim)View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=ogjalhje )MAK/DTC/Finaliste de l'édition 2020 à Melbourne, Dominik Thiem, 29 ans, 102e mondial, est resté de long mois sur la touche en début d'année en raison d'une blessure au poignet pour redescendre à la 352e place au classement ATP. Son retour, brillant, marqué par 23 victoires sur ses 35 derniers matches, lui aura permis de revenir frapper aux portes du top 100 mondial. Les organisateurs de l'Open d'Australie lui ont délivré une invitation pour intégrer directement le tableau final.