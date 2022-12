Tennis - Johan Van Herck fait le bilan du tennis féminin belge : « Mertens peut mieux faire, Zanevska héroïque, Bonaventure récompensée »

Elise Mertens – 27 ans

Classement fin 2021 : 21

Classement fin 2022 : 29

Victoires 2022 : 29

Défaites 2022 : 23

Elise Mertens a fait du Elise Mertens cette année en étant encore sur tous les fronts : simple, double et Billie Jean King Cup. Elle a également déployé beaucoup d’énergie à trouver son coach idéal, ce qu’elle n’a pas encore réussi. La pige de Philippe Dehaes s’est achevée. Sa saison a aussi été marquée par des blessures qui ont cassé ses habitudes de stakhanovistes. Son titre à Monastir en octobre lui a permis d’effacer une partie des frustrations des huit premiers mois où ses résultats étaient un ton trop bas. À l’image de ses Grands Chelems. Ni bons ni mauvais. Il lui a manqué quelques demi-finales et un gros parcours en Grand Chelem pour faire taire les critiques. Elle a perdu ses trois matchs face à une fille du top 10. Son titre au WTA 125 de Venise reste sa plus belle semaine, mais elle n’a affronté aucune top 100.

"Elle gagne le Masters en double ce qui n’est pas donné à tout le monde, commence Johan Van Herck. Il ne faut pas l’oublier. Elle n’a pas sorti sa meilleure saison. Elle a vécu des changements de coach. Elle sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Il n’est pas pertinent de la juger. Elle aimerait avec un environnement stable. Elise y travaille chaque jour. Elle a le courage de changer de coach si elle ne le sent pas. En 2023, elle a les moyens de vivre une saison avec des résultats réguliers. Je vous garantis qu’elle met beaucoup d’intensité dans tout ce qu’elle fait."

Alison Van Uytvanck – 28 ans

Classement fin 2021 : 40

Classement fin 2022 : 55

Victoires 2022 : 23

Défaites 2022 : 18

La saison d’Alison Van Uytvanck est pleine de frustrations à cause d’un dos qui l’a trahie. Ali a été mise K.-O. par ses blessures qui ont stoppé ses montées en puissance. De juillet à novembre, elle n’a disputé que deux matchs à l’US Open. Elle se maintient à proximité du top 50 ce qui est déjà une belle performance. Sa dernière grande émotion remonte à son titre sur le WTA 125 de Venise sur gazon où elle avait notamment battu Bonaventure et Errani. Elle confirmait son succès face à Mertens sur le gazon de Rosmalen la semaine précédente. En Grand Chelem, elle s’est montrée discrète.

"Elle n’a pas souvent joué à 100 %, reconnaît Johan Van Herck. Elle a vécu beaucoup de situations frustrantes. Pour elle, l’essentiel, c’est de trouver une solution pour ses douleurs au dos. Elle a le talent et l’expérience."

Maryna Zanevska – 29 ans

Classement fin 2021 : 79

Classement fin 2022 : 81

Victoires 2022 : 24

Défaites 2022 : 19

Maryna Zanevska n’oubliera jamais cette saison 2022. Elle a été meurtrie au plus profond de son cœur. Ukrainienne d’origine, elle a vécu le déchirement à cause de l’invasion russe. Une partie de sa famille vit toujours sur la terre de ses ancêtres. Malgré la douleur de ce conflit, elle a poursuivi avec courage et détermination sa carrière. Elle a même réussi à confirmer que son entrée tardive dans le top 100 n’était pas qu’un feu de paille. Zanevska a conforté sa place parmi les meilleures du monde. Le 23 octobre, elle s’adjugeait le titre lors du WTA 125 de Rouen. À Bucarest, à Hambourg ou encore à Saint-Malo, elle a frôlé trois finales aussi.

"Avec les circonstances que nous connaissons, elle mérite un immense respect. Elle a livré une saison remarquable malgré la guerre dans son pays d’origine. Elle reste en communication avec sa famille. Pourtant, elle s’est maintenue dans les 100. Bravo à elle ! Maryna est une joueuse qui bosse. D’ailleurs, c’est très agréable de travailler avec elle. J’ai appris à la connaître."

La saison prochaine, Johan Van Herck lui lance le défi de reproduire une saison aussi belle. "Il faudra évidemment voir l’évolution du conflit en Ukraine. La situation jouera sur ses émotions. Si elle refait le coup de 2022, elle aura plus que réussi sa saison 2023. Je la vois monter un peu plus au classement."

Ysaline Bonaventure – 28 ans

Classement fin 2021 : 122

Classement fin 2022 : 96

Victoires 2022 : 51

Défaites 2022 : 28

Sa course vers le top 100 a exigé de la patience. Elle a même tenu le monde du tennis en haleine ces dernières années. À 28 ans, Ysaline Bonaventure a réalisé son rêve de top 100. Avec 51 victoires cette saison, Ysa a cravaché comme jamais pour atteindre cet objectif d’une vie. Cette consécration ne doit rien au hasard. La Stavelotaine a vécu la saison de la stabilité. Son corps a tenu la distance. Son coach lui est resté fidèle. Sa fin de saison a été exceptionnelle à partir de son passage par l’Estonie. Elle y a battu deux filles du top 40 avant de perdre de justesse contre Kontaveitt, 4e mondiale. Elle a ensuite enchaîné à Cluj, Hambourg et Poitiers pour s’assurer une place dans le grand tableau de l’Open d’Australie. Avant, elle a soufflé le chaud (qualif pour Roland-Garros et sa finale à Versmold) et le froid. Elle a quitté le circuit ITF.

"Comme Maryna, Ysaline est une fille attachante. Elle est directe et cash, mais avec le cœur sur la main. Je suis heureux pour elle en voyant sa saison. Elle est arrivée là où elle doit être : dans le top100. Avec sa puissance et son jeu, elle est capable de battre n’importe quelle joueuse. Elle a profité d’une année sans blessure ce qui change tout. En 2023, elle vivra encore des semaines positives et d’autres plus négatives. Comme toutes les joueuses en fait."

Magali Kempen – 25 ans

Classement fin 2021 : 458

Classement fin 2022 : 210

Magali Kempen a pris une sacrée confiance en 2022. La joueuse de 25 ans est entrée dans le top 250 ce qui lui ouvre de nouvelles portes. Elle devra dès lors confirmer à l’échelon supérieur pour espérer passer les qualifs en Grand Chelem. "Je la connais assez peu. Elle a souvent été freinée par des blessures par le passé. Elle ne manque pas de qualité. Elle a si bien progressé au classement qu’elle entrera dans le tableau des qualifs de l’Open d’Australie. Elle a surtout besoin de jouer sans se blesser."

Greet Minnen – 25 ans

Classement fin 2021 : 75

Classement fin 2022 : 216

Victoires 2022 : 18

Défaites 2022 : 20

Greet Minnen n’est pas fâchée de tourner la page 2022 qui fut un enfer pour l’ancienne joueuse du top 100. À l’exception d’un titre (Altenkirchen) et d’une finale (Nur Sultan) sur un ITF 60 000, elle n’a pas vécu de grands frissons cette saison. C’est un peu court pour une fille de ce niveau. "Elle a débuté avec une blessure ce qui a fait apparaître le doute. Elle a mis du temps à retrouver son niveau. Elle aura pas mal de points à défendre en début d’année. Son profil – joueuse de simple et de double – est très intéressant."

Yanina Wickmayer – 33 ans

Classement fin 2021 : 339

Classement fin 2022 : 323

Victoires 2022 : 26

Défaites 2022 : 20

Yanina Wickmayer est inoxydable. À 33 ans, elle monte toujours sur le court avec l’envie de gagner. Elle reste en dehors du top 300, mais elle a encore gagné des centaines de place au niveau de sa popularité. La jeune maman est un exemple pour toutes les gamines qui rêvent d’une carrière. Elle a vécu une demi-finale de Grand Chelem, un top 12 mondial, cinq titres et la période de gloire de Justine et Kim. Elle est toujours là. "Cette femme est un exemple. Elle a accouché. Elle est revenue. On voit qu’elle est passionnée et déterminée. Son attitude a toujours été professionnelle. Elle est magnifique à voir. Sa gestion force le respect. Je lui souhaite de retrouver le top100."

Sofia Costoulas – 17 ans

Classement fin 2021 : 1 150

Classement fin 2022 : 433

On en oublierait presque qu’elle n’a que 17 ans tant elle fait parler d’elle depuis des années. Sofia Costoulas a écumé les 25 000 dollars en 2022 avec des succès contre des filles du top 250. Elle trace sa route avec maturité. "Comme Gilles Arnaud Bailly, elle reçoit beaucoup de visibilité. Je sais qu’elle garde la tête sur les épaules. Elle travaille et croit en elle. Elle a déjà de bons résultats. Elle grandit vite. Les médias doivent lui donner du temps. Son jeu est prometteur. Quand je la vois, elle montre toujours une motivation à 1 000 %."