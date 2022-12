Tennis - Carlos Rodriguez préface la saison 2023 : « Iga Swiatek peut devenir intouchable »

"Je pense que par rapport à ses qualités, c’est réalisable. Cela dépendra surtout de ses ambitions. En matière d’amélioration, elle a de la marge. Elle peut devenir encore plus consistante et son jeu plus riche sur les différentes surfaces. Derrière elle, il n’y a pas vraiment de filles assez solides et relativement complètes pour venir l’ennuyer. Iga peut devenir intouchable ", détaille Carlos Rodriguez, ancien entraîneur de Justine Henin.

D’après notre consultant, une seule fille pourrait, peut-être, venir jouer les trouble-fêtes. "J’aime beaucoup la Tunisienne Ons Jabeur. Elle a eu quelques petits soucis, mais elle est bien revenue. Je ne connais pas sa situation actuelle, mais en matière d’expérience, de maturité et de fond de jeu, c’est celle qui peut se rapprocher le plus d’Iga. L’Américaine Coco Gauff aussi, mais elle a encore trop de lacunes dans son jeu. Et elle manque d’expérience. Mais par rapport à ce que j’ai vu d’elle, il faudra compter sur elle dans l’avenir."

Dotée d’une incroyable force mentale, la numéro un mondiale risque-t-elle d’exploser en pleine course ? "Si le physique dit basta, c’est basta, poursuit le directeur sportif de l’Académie Justine Henin. On a eu un exemple malheureux avec Jankovic qui a tellement joué qu’elle en est arrivée à l’épuisement. La gestion du calendrier est très importante. Si vous voulez jouer dix ans, vous devez participer à quatorze ou quinze tournois par saison. En plus de la Fed Cup et l’une ou l’autre exhibition. Elle devra faire des choix."

La Polonaise, qui a enfin pu profiter de vacances dans les Caraïbes pour se reposer, n’a pas encore évoqué ses ambitions. Mais elle a déclaré qu’après cette coupure totale avec le tennis, elle se sentait revigorée.

"C’est un peu bizarre parce que je n’ai jamais été dans une telle situation où j’ai eu une aussi belle saison. Il est donc certain que je dois aborder l’année prochaine un peu différemment. Mais d’un autre côté, mon objectif principal est de continuer ce que j’ai fait l’année dernière et de ne pas vraiment revenir sur tous ces matchs que j’ai joués, car cela peut vraiment me rendre paresseuse", a expliqué la joueuse de 21 ans au journal The National.

Après avoir participé à la World League la semaine dernière à Dubaï, aux côtés notamment du Canadien Félix Auger-Aliassime, Iga Swiatek démarrera officiellement sa saison par la United Cup (28 décembre au 9 janvier). Elle disputera ensuite le tournoi d’Adélaïde 2 (10 au 15 janvier) en guise d’ultime préparation à l’Open d’Australie (16 au 29 janvier).