L’United Cup, un intérêt triple

"Une compétition par pays, qui plus est mixte, est toujours une bonne chose. La Hopman Cup (NDLR : elle a été déplacée en juin, à Nice, après deux années d’interruption), organisée auparavant avant la tournée australienne, a toujours eu beaucoup de succès. Pour les joueurs et joueuses qui peuvent y prendre part, c’est une bonne opportunité de lancer leur saison", explique Johan Van Herck.

Le capitaine des sélections nationales, masculine et féminine, connaît évidemment bien nos représentants. "Je pense qu’on a une chance, poursuit-il. Mais il faudra voir où nos athlètes et leurs adversaires en sont dans leur préparation et comment ils se sentent en ce début d’année. Je sais par exemple que Grigor Dimitrov s’est entraîné une semaine à Dubaï, au sein de l’académie Mouratoglou, avant d’enchaîner avec la World Tennis League. Le Bulgare avait déjà participé à un autre tournoi d’exhibition, tout comme Tsitsipas. David a lui aussi pas mal tapé la balle. Mais cela reste un premier tournoi…"

La délégation sera emmenée par Kirsten Flipkens, joueuse et donc capitaine. "Je n’ai pas été consulté mais je sais que les joueurs en ont discuté les 8 et 9 décembre lors de notre rassemblement. Je ne sais pas quel sera son rôle précis, les sélections étant déjà arrêtées, mais c’est une joueuse avec beaucoup d’expérience, elle connaît le tennis et elle a ce leadership en elle."

Préparation, points et prize money

L’intérêt de participer à la United Cup est triple : placée en début de saison, cette compétition est l’assurance de parfaire sa préparation avant d’entamer les choses sérieuses. À titre d’exemple, David Goffin (ATP 53) est certain de disputer au moins deux matchs, face au Grec Stefanos Tsitsipas et au Bulgare Grigor Dimitrov, respectivement 4e et 28e mondiaux. Deux rencontres de haut niveau donc, qui précéderont la participation du Liégeois au tournoi d’Auckland (9 au 15 janvier) où il doit débuter officiellement sa saison en simple. Idéal.

Autre élément à prendre en compte : l’ATP et la WTA ont décidé d’attribuer des points lors de cet événement. Ceux-ci sont calculés en fonction du classement de l’adversaire affronté. Si David Goffin remporte ses deux duels, il recevra 95 points (55 face à Tsitsipas qui est top 10, 40 face à Dimitrov qui est top 20-30). Et plus les rencontres se jouent loin dans la compétition, plus la quantité de points est importante. C’est évidemment une source de motivation supplémentaire pour les joueurs et les joueuses qui auront la chance de prendre part à l’United Cup. Au maximum, un joueur peut gagner jusqu’à 500 points.

Enfin, et ce n’est pas à négliger, le prize money pour l’ensemble de la compétition atteint les 15 millions de dollars (14 127 600 euros). Un montant réparti équitablement entre messieurs et dames.

Rien que le simple fait de participer à l’United Cup rapportera 30 000 dollars à David Goffin, soit la somme dédiée au joueur numéro 1 d’une nation qui est classé entre la 51e et la 100e position au ranking. Pour Elise Mertens, 29e mondiale, ce sera le double. Et pour un Zizou Bergs, numéro 2 belge et 129e mondial, le chèque sera de 15 000 dollars "seulement". À tous ces chiffres, il faut encore ajouter les primes de victoire par rencontre sur le plan individuel mais aussi par équipe. Un succès dans une rencontre en phase de groupes permettra à David Goffin de palper 38 325 dollars supplémentaires. Quel que soit le classement de son adversaire. Et si la Belgique bat, par exemple, la Bulgarie, chaque joueur de la sélection recevra 5 000 dollars de plus. De belles performances dans ce tournoi peuvent ainsi permettre aux joueurs de démarrer la saison sur de bonnes bases au niveau comptable.

En finale, une victoire dans un match individuel représente un montant de 251 000 dollars.

Pour rappel, l’United Cup aura lieu du 29 décembre au 8 janvier. D’abord dans trois villes (Sydney, Brisbane et Perth) où, à chaque fois, deux groupes de trois nations s’affronteront. Les matchs se composent de deux rencontres en simple masculines, deux rencontres en simple féminines et une rencontre en double mixte. Le vainqueur de chaque poule affronte l’autre vainqueur de poule de la même localité. Les gagnants de ces duels ainsi que le meilleur finaliste se qualifient pour la phase finale qui se déroulera par élimination directe à Sydney du 6 au 8 janvier.