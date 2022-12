Johan Van Herck tire le bilan des joueurs belges en 2022 : « Goffin irrégulier, Bailly fantastique, Collignon qui bondit »

Responsable du recrutement des entraîneurs, de la supervision et du suivi des coachs, Van Herck se partage entre la semaine à Nice et le week-end à Anvers auprès de son épouse et leurs deux adolescents. "Je ne suis pas à plaindre, lance-t-il avec sa bonne humeur contagieuse. Avec ma famille, nous avons trouvé un bon équilibre. À Nice, le cadre de travail est très agréable."

L’Anversois a passé ses troupes belges en revue avec cette simplicité qui le caractérise.

David Goffin

David Goffin (32 ans) le reconnaît lui-même. Sa saison n’a pas été celle de la régularité. Le Liégeois a pointé une dizaine de matchs qui ont basculé dans le mauvais sens lors du money-time. S’il avait transformé ces revers en victoires, il aurait donné un autre relief à cette saison marquée par son titre à Marrakech, son quart de finale à Wimbledon et son succès face à Carlos Alcaraz à Astana. Ces pics ont été séparés par des trous d’air à l’exemple d’une fin de saison décevante. Après l’US Open, Goffin a signé 11 défaites pour seulement cinq succès.

"C’est indéniable, analyse Johan Van Herck. David a connu des hauts et des bas. Mais je vous garantis qu’il est encore capable de très bien jouer au tennis. Beaucoup de gens parlent d’une mauvaise saison, mais ils oublient qu’il est toujours Top 50. Il a perdu trop de matchs qu’il aurait pu gagner. Sa saison est un peu négative, mais ses qualités sont indiscutables. Je l’ai vu à deux reprises en Coupe Davis. Il est capable de mettre une très grosse intensité dans les échanges. Il a appris à vivre avec la pression et les critiques des médias. Moi, je vois un grand joueur qui fait son chemin. Il est toujours motivé à donner le meilleur de lui-même. Il reste un modèle pour tous les joueurs belges. Avec son équipe, il est bien porté vers le haut."

En 2023, Johan Van Herck est convaincu que David Goffin va rebondir. "S’il enchaîne deux ou trois victoires lors de l’Open d’Australie, il sera bien lancé. Il a besoin de succès pour augmenter sa confiance."

Classement fin 2021 : 39.

Classement fin 2022 : 53.

Victoire(s)/défaite(s) 2022 : 27/26.

Zizou Bergs

Le 21 septembre, Zizou Bergs (23 ans) s’est déchiré les abdominaux, ce qui l’a mis sur la touche durant un mois, ruinant au passage ses ambitions en fin de saison. En juin, il est sorti des qualifications du challenger d’Ilkley (Grande-Bretagne) avant de remporter le titre en battant notamment Seppi, Popyrin et Sock. Les Challengers de Cherbourg, Saint-Brieuc ou encore Troisdorf démontrent qu’il a franchi l’étape de la division 2 du circuit. "Il a un énorme potentiel, dit Johan Van Herck, son ancien entraîneur. Il a été stoppé à un moment clef par une vilaine blessure qui a mis plus de temps que prévu à guérir. En plus, il était proche de battre un Top 50. Il s’est bien battu pour revenir en fin d’année. Avec son style de jeu, il mérite largement sa place dans le Top 100. Je ne sous-estime pas le niveau des Challengers, qui est redoutable. Si tu n’es pas à 110 %, tu ne peux pas réussir."

En 2023, Zizou Bergs n’aura qu’un seul but. "Son objectif sera d’entrer dans le Top 100 au plus vite et si possible avant Roland-Garros. Il aura des points à défendre, mais sa marge de progression reste grande."

Classement fin 2021 : 192.

Classement fin 2022 : 129.

Victoire(s)/défaite(s) 2022 : 3/10.

Kimmer Coppejans

À 28 ans, Kimmer Coppejans s’épanouit autant dans sa vie de papa que dans sa carrière de joueur professionnel. En 2022, l’Ostendais a exploré des coins reculés du circuit Challenger. Il a disputé un match de qualification en Grand Chelem (Australie), un tournoi ATP (à Pune, en Inde), vingt-cinq Challengers et deux 25 000 dollars. Son fait d’armes s’est joué à Oeiras (Portugal) avec une accession à la finale. Pour le reste, le bilan est un ton trop bas au vu de ses qualités. "Il n’a pas sa carrière derrière lui. Il n’a que 28 ans. Il peut encore être ambitieux. Il voyage seul, ce qui n’est jamais facile. Contrairement aux Collignon et autre Onclin, il n’a pas une équipe qui se rend avec lui sur les tournois."

Classement fin 2021 : 208.

Classement fin 2022 : 214.

Victoire(s)/défaite(s) 2022 : 3/15.

Michaël Geerts

Michaël Geerts (27 ans) a grignoté quelques places pour se rapprocher du Top 250, barrière symbolique qui ouvre la porte du circuit Challenger. Il ne ménage pas ses efforts entre les tableaux en simple et en double. Il a disputé vingt-neuf Challengers en simple avec beaucoup d’énergie perdue à cause des matchs de qualification. Depuis juillet, il a atteint un classement qui lui ouvre les grands tableaux. Dans la foulée, il atteignait une demi-finale à Ségovie, en Espagne. Il ne doit plus se partager entre les 25 000 dollars et les qualifications de Challenger. En 2022, il a même pu se frotter à Dominic Thiem au premier tour du tournoi d’Anvers. Il a aussi disputé un match de qualification en Grand Chelem. Il faut encore ajouter ses 21 tournois Challenger en double. "Il ne manque pas de qualités. Il a étudié. Il est toujours motivé. Sa situation n’est pas toujours simple, car il n’est pas aidé par la fédération. Il s’entraîne avec Bemelmans et Bergs. Il est surtout un très bon joueur de double."

Classement fin 2021 : 336.

Classement fin 2022 : 255.

Victoire(s)/défaite(s) 2022 : 1/1.

Raphaël Collignon

Raphaël Collignon a réalisé une saison fantastique durant laquelle il est passé de la 906e à la 283e place mondiale. Un gain de plus de 600 places en douze mois ! Tel est le fruit de sa saison débutée par un 15 000 dollars à Monastir, en Tunisie. Il l’a achevée par huit présences en Challenger. Son année se divise en deux : quinze ITF 15 000 et 25 000 de janvier à août, et huit Challengers pour les quatre derniers mois. Il a clairement franchi un cap qui en appelle d’autres. "Il a livré une très belle saison, dit Van Herck. Il vient de loin. En 2022, il a pris une autre dimension. Il est suivi par des gars d’expérience qui bossent bien avec lui. Il a beaucoup gagné en Futures. Il est grand et puissant. Son service est solide. Il doit encore se développer au niveau tactique. Je crois en son potentiel."

Classement fin 2021 : 906.

Classement fin 2022 : 283.

Gauthier Onclin

À 21 ans, Gauthier Onclin continue à progresser. "Il avance étape par étape. Désormais, il doit aller chercher le Top 250 afin de jouer des Challengers et les qualifications de Grand Chelem. Avec Vandendoren et Darcis, il est très bien encadré. Il doit jouer, gagner chaque semaine et recommencer. Comme tout le monde."

Classement fin 2021 : 512.

Classement fin 2022 : 337.

Gilles-Arnaud Bailly

Gilles-Arnaud Bailly (17 ans) a crevé les écrans cette année. Il était partout. Finaliste de deux levées du Grand Chelem (Roland-Garros et l’US Open), GAB a disputé 29 tournois et 53 matchs. Il a effacé en douze mois les 87 places qui le séparaient du trône chez les juniors. "Fantastique, dit Johan Van Herck. Il n’y a pas d’autres mots. Je le connais depuis des années. Il nous a rejoints lors des matchs de Coupe Davis à Hambourg. Nous avons suivi ses résultats, mais aussi sa manière de gérer tout ce qui lui arrive. Il a la tête bien sur les épaules. Son attitude est positive. Ses qualités naturelles sont réelles. Il a tout pour progresser. Je ne suis pas surpris par sa place de numéro un à l’ITF, mais il faut toujours voir ce qui se passe durant une saison : les tirages, les blessures… Il a joué avec une grande confiance. Sa saison a été presque parfaite. Il se développe sur tous les fronts : physique, technique et mental."

Johan Van Herck met le doigt sur un danger qui guette. "Que les médias lui laissent le temps. Il ne sert à rien de le voir dans le Top 100 en 2023. Il a encore le temps. Il devra passer par les Futures et puis les Challengers. Le circuit ATP est encore loin. Tout le monde n’est pas Carlos Alcaraz."

Classement fin 2021 : 88 à l’ITF (juniors).

Classement fin 2022 : 1 à l’ITF (juniors).